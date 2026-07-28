Concordia tras el temporal: una escuela sufrió graves daños y reanudará sus clases en tres sedes

REDACCIÓN ELONCE
A diez días del temporal, 300 alumnos de la Escuela Juan Bautista Alberdi, de La Criolla, retomarán las clases distribuidos entre el Club Alberdi, la Capilla San Bonifacio y un jardín maternal. La cooperadora de la escuela advirtió que la comunidad atraviesa un momento de "angustia y preocupación".
La Escuela Nº 64 "Juan Bautista Alberdi" de La Criolla (departamento de Concordia) reanudará las clases en tres sedes alternativas luego de los graves daños que sufrió el edificio durante el temporal del 18 de julio. La medida permitirá retomar la actividad escolar de casi 300 estudiantes, aunque con jornadas reducidas y en espacios prestados por instituciones de la comunidad.
La decisión fue adoptada tras una reunión entre el equipo directivo, la cooperadora y los padres, luego de que una inspección técnica confirmara que el edificio presenta riesgo de derrumbe. Mientras esperan una solución definitiva, dos cursos funcionarán en el Club Juan Bautista Alberdi, otros dos en la Capilla San Bonifacio y el restante en el Jardín Maternal. Las clases se dictarán durante tres horas por turno.
Desde la cooperadora remarcaron que la reorganización fue posible gracias a la colaboración de las instituciones locales. Aunque advirtieron que los espacios "no tienen las condiciones completas y adecuadas para la cantidad de niños", expresó Claudia Tisocco, secretaria de la cooperadora, en conversación con Elonce.
"No tenemos una respuesta concreta"
La comunidad educativa sostiene que la escuela ya presentaba problemas edilicios antes del temporal. "Es un edificio de 86 años de antigüedad, con inconvenientes previos por los que se elevaron notas en reiteradas oportunidades y nunca obtuvimos respuestas", señaló Tisocco.
Aunque en una primera evaluación se creyó que las reparaciones serían menores, una inspección posterior confirmó que la estructura quedó comprometida y que existe riesgo de derrumbe, por lo que el edificio permanece clausurado.
"A raíz de esto, la cooperadora acompaña al equipo directivo esperando que el Gobierno y el Consejo General de Educación acerquen al menos un panorama positivo sobre futuras refacciones. Eso es lo que uno espera", manifestó.
Casi 300 alumnos deberán trasladarse entre distintas sedes
Otra integrante de la cooperadora indicó que la principal preocupación es garantizar la continuidad de las clases sin descuidar la seguridad de los estudiantes. "Estamos hablando de una matrícula de casi 300 chicos que, a partir de mañana, van a estar desparramados en distintas instituciones", sostuvo.
Además, agradeció la colaboración del Club Alberdi, la Capilla San Bonifacio y el Jardín Maternal por ceder sus instalaciones para que el ciclo lectivo pueda continuar y confirmó que el comedor escolar y el desayuno seguirán funcionando en el edificio, ya que ese sector fue considerado seguro por los técnicos.
La nueva modalidad implicará una importante reorganización diaria. Los alumnos desayunarán en la escuela y luego serán acompañados por docentes y adultos responsables hasta cada una de las sedes. Al finalizar la jornada reducida, regresarán al establecimiento para almorzar.
"Estamos entre la angustia y la preocupación"
"Somos una cooperadora nueva de 15 integrantes, pero detrás nuestro hay casi 300 padres que están muy preocupados", afirmó la entrevistada.
Las autoridades escolares informaron que ya fueron elevadas nuevas notas al Consejo General de Educación y al Gobierno provincial para solicitar una intervención urgente. Sin embargo, según relataron desde la cooperadora, todavía no recibieron precisiones sobre los plazos para la reconstrucción o reparación del edificio.
"Estamos entre la angustia y la preocupación. No visualizamos un futuro inmediato con una respuesta concreta", concluyó Tisocco, al tiempo que remarcó que la comunidad continuará reclamando medidas para que los estudiantes puedan regresar cuanto antes a su escuela.