 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Función solidaria en Paraná

"El limbo de la historia" se presentó en el Teatro 3 de Febrero con un fin solidario

La obra El limbo de la historia llegó este martes al Teatro 3 de Febrero en una función benéfica destinada a colaborar con el Hospital Materno Infantil San Roque. Los protagonistas destacaron el valor artístico y solidario de la propuesta.

28 de Julio de 2026
La obra de teatro.
La obra de teatro. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La obra El limbo de la historia llegó este martes al Teatro 3 de Febrero en una función benéfica destinada a colaborar con el Hospital Materno Infantil San Roque. Los protagonistas destacaron el valor artístico y solidario de la propuesta.

El limbo de la historia se presentó este martes en el Teatro 3 de Febrero de Paraná en una función con fines solidarios, organizada para colaborar con la adquisición de un equipo láser destinado al Hospital Materno Infantil San Roque. La propuesta reunió a actores que dieron vida a figuras emblemáticas de la historia argentina y convocó al público en una noche donde el arte se unió con una causa benéfica.

 

En diálogo con Elonce, Mario Fernández, quien interpretó al general Martín Miguel de Güemes, y Lucas Gelabert, encargado de personificar a Juan Bautista Alberdi, compartieron sus sensaciones antes de subir al escenario. La obra también contó con las representaciones de José de San Martín y Remedios de Escalada.

 

Los actores destacaron el significado especial que tuvo esta presentación, no solo por el valor cultural del espectáculo, sino también por el objetivo solidario que impulsó la iniciativa.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Una función para colaborar con el Hospital San Roque

 

Al referirse a la importancia de la puesta en escena, los protagonistas remarcaron el impacto que tendrá la recaudación en beneficio del centro de salud infantil: “Significa una expectativa muy importante en razón de que fundamentalmente es una obra en beneficio del hospital materno infantil San Roque, en donde la promoción del Rotary Club y del Fundneo han promocionado para ayudar a la compra de un láser, que vinculará la posibilidad de la operación de los chicos en temprana edad”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La iniciativa fue impulsada por el Rotary Club y Fundneo, instituciones que promovieron la realización de la función para reunir fondos destinados a la incorporación de un equipo médico que permitirá ampliar las posibilidades de intervención quirúrgica en pacientes pediátricos.

 

La historia argentina sobre el escenario

 

Por su parte, Lucas Gelabert explicó el desafío que implicó representar a Juan Bautista Alberdi y transmitir parte de la historia nacional a través del teatro: “Es generar y traer la historia de la Argentina con mis compañeros a este escenario tan grande como el Teatro 3 de Febrero, acompañado de nuestras damas y nuestro queridísimo director”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El actor también expresó su satisfacción por integrar el elenco y representar a uno de los principales pensadores de la organización nacional: “Estoy muy contento de formar parte de la obra y de llevar adelante con orgullo y con la frente en alto a Alberdi”.

 

Presentan "El limbo de la historia" en el teatro 3 de Febrero

Temas:

teatro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso