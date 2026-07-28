"El limbo de la historia" se presentó en el Teatro 3 de Febrero con un fin solidario

REDACCIÓN ELONCE
La obra El limbo de la historia llegó este martes al Teatro 3 de Febrero en una función benéfica destinada a colaborar con el Hospital Materno Infantil San Roque. Los protagonistas destacaron el valor artístico y solidario de la propuesta.
El limbo de la historia se presentó este martes en el Teatro 3 de Febrero de Paraná en una función con fines solidarios, organizada para colaborar con la adquisición de un equipo láser destinado al Hospital Materno Infantil San Roque. La propuesta reunió a actores que dieron vida a figuras emblemáticas de la historia argentina y convocó al público en una noche donde el arte se unió con una causa benéfica.
En diálogo con Elonce, Mario Fernández, quien interpretó al general Martín Miguel de Güemes, y Lucas Gelabert, encargado de personificar a Juan Bautista Alberdi, compartieron sus sensaciones antes de subir al escenario. La obra también contó con las representaciones de José de San Martín y Remedios de Escalada.
Los actores destacaron el significado especial que tuvo esta presentación, no solo por el valor cultural del espectáculo, sino también por el objetivo solidario que impulsó la iniciativa.
Una función para colaborar con el Hospital San Roque
Al referirse a la importancia de la puesta en escena, los protagonistas remarcaron el impacto que tendrá la recaudación en beneficio del centro de salud infantil: “Significa una expectativa muy importante en razón de que fundamentalmente es una obra en beneficio del hospital materno infantil San Roque, en donde la promoción del Rotary Club y del Fundneo han promocionado para ayudar a la compra de un láser, que vinculará la posibilidad de la operación de los chicos en temprana edad”.
La iniciativa fue impulsada por el Rotary Club y Fundneo, instituciones que promovieron la realización de la función para reunir fondos destinados a la incorporación de un equipo médico que permitirá ampliar las posibilidades de intervención quirúrgica en pacientes pediátricos.
La historia argentina sobre el escenario
Por su parte, Lucas Gelabert explicó el desafío que implicó representar a Juan Bautista Alberdi y transmitir parte de la historia nacional a través del teatro: “Es generar y traer la historia de la Argentina con mis compañeros a este escenario tan grande como el Teatro 3 de Febrero, acompañado de nuestras damas y nuestro queridísimo director”.
El actor también expresó su satisfacción por integrar el elenco y representar a uno de los principales pensadores de la organización nacional: “Estoy muy contento de formar parte de la obra y de llevar adelante con orgullo y con la frente en alto a Alberdi”.