Carlos Damasco confirmó que no apoyará la reforma previsional y trabaja en una tercera fuerza

REDACCIÓN ELONCE
Carlos Damasco ratificó que votará en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, cuestionó la gestión de Rogelio Frigerio y confirmó que avanza en la construcción de una tercera fuerza política con vistas a las elecciones de 2027.
Carlos Damasco confirmó que no acompañará la reforma previsional que impulsa el gobierno de Entre Ríos, cuestionó la relación de la administración provincial con la ciudadanía y reveló que trabaja en la conformación de una tercera alternativa política para disputar las elecciones de 2027. El diputado provincial también explicó por qué se distanció del espacio con el que llegó a la Legislatura y aseguró que apuesta a construir un frente integrado por dirigentes de distintos sectores.
Durante una entrevista, el legislador repasó el origen de su participación política y aclaró que nunca integró formalmente La Libertad Avanza como partido provincial. Explicó que fue candidato por la alianza La Libertad por Siempre durante la campaña de 2023 y que decidió alejarse cuando consideró que el espacio dejó de cumplir las promesas con las que se había presentado ante el electorado.
"Nunca integré La Libertad Avanza. Yo hice una campaña, pero los que hicimos la campaña junto a Sebastián Etchevehere, Mayda Spiazzi, los concejales de acá, que hoy lamentablemente me tocó estar despidiendo a a Darío Báez, estábamos en la alianza que era la Libertad por Siempre", sostuvo.
Críticas a la reforma previsional
Uno de los principales ejes de la entrevista fue el tratamiento de la reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo provincial. Damasco anticipó que no acompañará la iniciativa porque considera que presenta inconsistencias jurídicas y conceptuales.
"En mi caso no la voy a acompañar porque creo que se está presentando una emergencia previsional y en este proyecto hay una contradicción. Ya desde el vamos estás presentando una emergencia. Si vos vas a lo que dice la definición de emergencia, es algo excepcional y transitorio. Esta emergencia que se presenta es por dos años más dos años más, pero los cambios que se producen a la reforma son permanentes", afirmó.
El diputado explicó que, más allá de las diferencias políticas existentes entre los distintos bloques, mantiene diálogo con legisladores de diversos espacios y prioriza el consenso para impulsar iniciativas parlamentarias. En ese sentido expresó: "A mí me gusta la política del consenso, del diálogo. No me gusta la política del apriete, del maltrato, del destrato. No comparto esa metodología".
Balance de la gestión provincial
Consultado sobre el desempeño del gobierno de Rogelio Frigerio, el legislador fue crítico y aseguró que la administración provincial mantiene escaso contacto con las necesidades cotidianas de los entrerrianos. "Este es un gobierno que catalogo que está lejos de la gente. Al estar lejos de la gente, es difícil gestionar", manifestó.
Asimismo, sostuvo que esa situación dificulta la tarea de quienes buscan gestionar soluciones para sus departamentos. "Si bien tengo muy buena relación con casi todo el funcionariado, con todos me hablo, todos me atienden el teléfono, pero al momento de tomar alguna resolución son contados con los dedos de la mano los funcionarios que que verdaderamente te dan una una solución".
Damasco también cuestionó la falta de obra pública y el impacto económico que atraviesan las pequeñas ciudades de la provincia. Desde su experiencia como comerciante, describió un panorama complejo para la actividad. "Los comercios están pasándola muy mal y creo que hay que darle una solución", señaló.
El armado de una nueva alternativa política
Durante la entrevista, el diputado confirmó que trabaja en la construcción de un nuevo espacio político que busca ubicarse por fuera de la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo. "Estoy fuertemente trabajando para armar una tercera fuerza en Entre Ríos, pero una tercera fuerza que fue lo que quisimos hacer cuando nos presentamos con La Libertad por Siempre", indicó.
Según explicó, la iniciativa pretende convocar a dirigentes provenientes de distintos sectores partidarios que hoy no encuentran representación en los espacios tradicionales. "Cuando vos hablás con la gente no quieren el kirchnerismo, pero tampoco quieren esto, quieren algo más moderado", aseguró.
En ese marco, confirmó que la herramienta electoral será Unión Popular Federal, partido que actualmente interviene y que, según indicó, quedó regularizado tras la presentación de una lista única para renovar sus autoridades.
Proyección hacia 2027
Respecto de las próximas elecciones provinciales, Damasco descartó cualquier intención de competir por la Gobernación y aseguró que su prioridad pasa por consolidar un espacio político con presencia territorial en toda la provincia.
"Creo que hay gente mucho más preparada que yo para ser candidato gobernador. A mí me gusta el armado y me voy a preocupar por armar la mejor fuerza, por los mejores hombres y mujeres que hayan en Entre Ríos", afirmó.
También adelantó que el objetivo es presentar candidatos propios en todos los departamentos y municipios de Entre Ríos, aunque consideró prematuro hablar de nombres para la fórmula gubernamental. "Creo que la gente está más preocupada por lo que está pasando en el día a día que por escuchar de candidaturas. Creo que tenemos unos meses para trabajar", concluyó.