Milei se reunió en Lima con Fujimori antes de la asunción presidencial en Perú

El mandatario argentino mantuvo un encuentro bilateral con la presidenta electa del Perú. El jefe de Estado argentino arribó a la capital peruana encabezando una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El presidente Javier Milei mantuvo este mediodía una reunión bilateral con la presidenta electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en el marco de su visita oficial a la ciudad de Lima.
El jefe de Estado argentino arribó a la capital peruana encabezando una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral en Lima con la Presidente electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en el marco de la asunción presidencial.
Participaron también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/Z2B7ZHWC8n— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 28, 2026
El objetivo principal de los representantes de la gestión libertaria es participar de las ceremonias programadas por la Transmisión del Mando Supremo que se llevan a cabo durante la jornada de hoy.
El encuentro entre ambos dirigentes formó parte de las actividades previas a los actos centrales del traspaso de poder en el país andino, en lo que representa un nuevo gesto de acercamiento diplomático en la agenda internacional del Gobierno argentino.
Tal como expresó cuando Fujimori ganó el comicio, Milei pretende afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.
También, el jefe de Estado busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.
Fuerte presencia y cumbre regional de líderes
La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina.
Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).
Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.