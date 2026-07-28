Choque en cadena involucró a tres vehículos y dejó dos personas lesionadas

Un choque en cadena se registró durante la tarde de este martes sobre calle Santa Fe, entre Laprida y México, en la ciudad de Paraná. El siniestro vial involucró a tres automóviles y dejó como saldo dos personas con lesiones leves, quienes recibieron asistencia médica en el lugar y no requirieron ser trasladadas a un centro de salud.

El accidente movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, del servicio de emergencias 107 y de Accidentología Vial, que trabajaron para asistir a los involucrados y relevar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Según informó a Elonce Nicolás Sattler, integrante de Bomberos Voluntarios, el incidente involucró a un Audi, un Chevrolet Agile y un Chevrolet Corsa.

Foto: Elonce.

Dos personas resultaron con lesiones leves

"Fuimos alertados por el servicio de emergencias 107 de un accidente múltiple de tres vehículos: un Audi, un Chevrolet Agile y un Chevrolet Corsa", explicó Sattler al brindar detalles del operativo desplegado en el lugar.

El bombero indicó además que "en este último, una persona resultó lesionada y también una menor en el Agile", aunque aclaró que ambas víctimas fueron asistidas en el sitio del accidente y que sus lesiones no hicieron necesario el traslado al Hospital San Martín.

En el procedimiento trabajaron cuatro integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y prevención mientras se normalizaba la circulación en la zona.

Foto: Elonce.

Investigan cómo se produjo la colisión

También intervino personal de Accidentología Vial, que quedó a cargo de las pericias para determinar la mecánica del choque y establecer qué provocó la colisión múltiple.

Las actuaciones permitirán reconstruir la secuencia del siniestro y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. Mientras tanto, el tránsito se vio parcialmente afectado durante el desarrollo del operativo.