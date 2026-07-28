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Policiales Siniestro vial en la capital entrerriana

Choque en cadena involucró a tres vehículos y dejó dos personas lesionadas

Un choque en cadena entre tres vehículos ocurrió este martes por la tarde en calle Santa Fe. Dos personas, entre ellas una menor, fueron asistidas en el lugar y no necesitaron ser trasladadas al hospital.

28 de Julio de 2026
Algunos de los vehículos involucrados.
Algunos de los vehículos involucrados. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un choque en cadena entre tres vehículos ocurrió este martes por la tarde en calle Santa Fe. Dos personas, entre ellas una menor, fueron asistidas en el lugar y no necesitaron ser trasladadas al hospital.

Un choque en cadena se registró durante la tarde de este martes sobre calle Santa Fe, entre Laprida y México, en la ciudad de Paraná. El siniestro vial involucró a tres automóviles y dejó como saldo dos personas con lesiones leves, quienes recibieron asistencia médica en el lugar y no requirieron ser trasladadas a un centro de salud.

 

 

El accidente movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, del servicio de emergencias 107 y de Accidentología Vial, que trabajaron para asistir a los involucrados y relevar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

 

Según informó a Elonce Nicolás Sattler, integrante de Bomberos Voluntarios, el incidente involucró a un Audi, un Chevrolet Agile y un Chevrolet Corsa.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Dos personas resultaron con lesiones leves

 

"Fuimos alertados por el servicio de emergencias 107 de un accidente múltiple de tres vehículos: un Audi, un Chevrolet Agile y un Chevrolet Corsa", explicó Sattler al brindar detalles del operativo desplegado en el lugar.

 

El bombero indicó además que "en este último, una persona resultó lesionada y también una menor en el Agile", aunque aclaró que ambas víctimas fueron asistidas en el sitio del accidente y que sus lesiones no hicieron necesario el traslado al Hospital San Martín.

 

 

En el procedimiento trabajaron cuatro integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y prevención mientras se normalizaba la circulación en la zona.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Investigan cómo se produjo la colisión

 

También intervino personal de Accidentología Vial, que quedó a cargo de las pericias para determinar la mecánica del choque y establecer qué provocó la colisión múltiple.

 

Las actuaciones permitirán reconstruir la secuencia del siniestro y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. Mientras tanto, el tránsito se vio parcialmente afectado durante el desarrollo del operativo.

 

Choque en cadena entre tres autos en calle Santa Fe

Temas:

Choque en cadena Paraná accidente de tránsito
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