Un obrero resultó herido tras el derrumbe de un muro en una obra en Chajarí

El trabajador, de 46 años, fue rescatado por Bomberos Voluntarios de Chajarí luego de que una pared se desplomara durante tareas de demolición. Presentaba lesiones y fue derivado al hospital de Concordia para estudios de mayor complejidad.
Un accidente laboral en Chajarí dejó como saldo a un obrero de la construcción herido luego de que se derrumbara un muro durante trabajos de demolición en una obra ubicada sobre avenida 9 de Julio. El trabajador, de 46 años, fue asistido en el lugar y posteriormente derivado al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se evaluaba una posible lesión medular.
El hecho ocurrió durante la mañana en un predio lindante al numeral 955 de avenida 9 de Julio, donde una empresa constructora realizaba tareas previas a la edificación de una vivienda.
Según publicó Chajarí al día, mientras intervenían sobre la base de un muro, la estructura cedió y cayó sobre uno de los operarios.
Bomberos y personal médico trabajaron en el rescate
Tras el accidente acudieron al lugar Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y una ambulancia que asistió al trabajador.
Luego de las primeras atenciones, el hombre fue trasladado al hospital Santa Rosa de Chajarí, donde recibió asistencia médica.
Debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fue derivado al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para continuar con los estudios y la evaluación de su estado de salud.
Evaluaban una posible lesión medular
El médico policial examinó al trabajador y constató que presentaba escoriaciones en ambos antebrazos y en el tórax izquierdo.
Además, informó que el paciente no movilizaba los miembros inferiores, por lo que se dispuso la realización de estudios de mayor complejidad para determinar si sufrió una lesión medular.
Hasta el momento no se difundió un parte médico definitivo sobre su evolución.
Investigan las causas del derrumbe
La empresa San Cayetano llevaba adelante la demolición de la pared como parte de los trabajos preliminares para la construcción de una vivienda.
Tras intervenir en la base del muro, la estructura se desplomó por causas que ahora son materia de investigación.
La Fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y ordenó las actuaciones de rigor. Entre las medidas dispuestas se encuentran las pericias de la Sección Judiciales y de Policía Científica, que buscarán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral.