Veteranos de Malvinas de Paraná impulsan un memorial y buscan el padrinazgo de la Selección

El Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná busca que la Selección argentina se convierta en madrina de un ambicioso proyecto destinado a preservar la memoria de la guerra y fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Así lo confirmó el presidente de la institución, Oscar Eguía, quien además destacó el impacto internacional que generó la bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" exhibida por los futbolistas tras el partido frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

En diálogo con Elonce, Eguía aseguró que el fenómeno superó todas las expectativas. "Hemos transitado con alegría esto. Sin duda, el sentimiento de Malvinas se ha despertado en el mundo porque en Argentina ya estaba despierto, gracias a Dios. El trabajo continuo, constante de los veteranos malvinizando, ha dado unos frutos enormes últimamente y eso nos llena de emoción porque nosotros estamos en las vísperas de dejar este mundo; sin embargo, hemos sembrado bien, estamos viendo la cosecha", expresó.

Para el excombatiente, la imagen de los jugadores sosteniendo la bandera durante los festejos marcó un antes y un después en la difusión internacional de la causa.

Veteranos de Malvinas quieren que la Selección apadrine un memorial

"Esa leyenda hizo historia en el mundo"

Eguía consideró que el gesto de los futbolistas tuvo un alcance que durante décadas no lograron los canales diplomáticos.

"Sin querer, este grupo de jugadores despliega no una bandera, un pedazo de sábana con una leyenda. Y esa leyenda hizo historia en el mundo porque el mundo no sabía que Malvinas era Argentina", afirmó.

Y continuó: "Sabemos de todo el trabajo de Cancillería, de embajadores; el mundo no se interesa mucho por eso. Esto visibilizó Malvinas en un contexto de más de 500 millones de personas que estaban mirando ese partido y, a partir de ahí, se disparó la búsqueda en los distintos sitios de internet: dónde están Malvinas, por qué Malvinas son Argentina".

Incluso resaltó un dato que consideró revelador. "Que el mundo haya disparado un 2.400 por ciento las búsquedas en internet nos parece muy saludable, considerando que el 1.700 por ciento de eso fue dentro de la propia Inglaterra. El mundo ha dado un veredicto mucho más elocuente que aquello que los organismos oficiales nos están prestando desde hace tantos años".

El agradecimiento a los campeones del mundo

Consultado sobre el significado del gesto de los futbolistas, Eguía fue categórico.

"Creo que fue el valor. El valor, que fue hasta desmedido porque ni siquiera ellos sabían de esto. De golpe una bandera que fue entregada desde la tribuna, ellos la toman y hacen carne de esto, y se ponen al hombro esa petición sobre Malvinas", sostuvo.

Para el presidente del Centro de Veteranos, el plantel nacional logró algo histórico.

"Jugadores jóvenes, representantes en el mundo de nuestro querido país, han hecho lo que no hemos podido hacer en tantos años. Así que nuestro agradecimiento eterno como veteranos de Malvinas y creo que esta sociedad debe agradecerles a estos héroes que tienen nombre y apellido y pertenecen a nuestra querida Selección argentina", manifestó.

El proyecto para construir un memorial

Eguía reveló que ya comenzaron gestiones para acercar la propuesta a Lionel Scaloni y a varios integrantes del plantel campeón del mundo, entre ellos los entrerrianos Lisandro Martínez y Marcos Senesi.

"La idea es que les llegue la información de un tema tan importante e interesante que nosotros estamos haciendo en esta ciudad, que son monumentos históricos que van a quedar para la cultura de la sociedad argentina y fundamentalmente de la sociedad paranaense y entrerriana", explicó.

Luego detalló el proyecto que impulsa el Centro: "Vamos a empezar a hacer un cenotafio, una réplica del cementerio de Darwin, un museo y un auditorio. Y como los gobiernos hoy no nos pueden ayudar mucho, nuestro Centro está preocupado tratando de conseguir sponsors".

Y agregó cuál es el objetivo del contacto con los futbolistas: "La idea es que la Selección argentina, a través del Licha (Martínez), puedan apadrinarnos en esto, en la medida de sus posibilidades, y conseguir algún fondo genuino que nos ayude a construir esto tan deseado para dejar como legado malvinizador de la sociedad".

"Vi once leones"

Sobre el partido frente a Inglaterra, Eguía reconoció que vivió uno de los momentos más emotivos desde el regreso de la democracia.

"Esa bandera creo que fue el final de una epopeya de once argentinos que adentro de la cancha pelearon sin cesar por un país entero. Ellos tomaron el partido como una causa nacional. Nosotros creíamos que era un partido más; ese era el mensaje que debíamos darle a la sociedad", recordó.

Con la voz quebrada, describió lo que sintió al finalizar el encuentro.

"Cuando vi esos once leones en esa cancha dejando el alma, el cuerpo, el espíritu en pos de un partido, me di cuenta de que la lucha nuestra no ha terminado, que continúa con ellos", dijo.

Y concluyó emocionado: "Vi once leones y a los chicos que les tocó entrar, también lo hicieron con esa fuerza que solamente era el espíritu, ese espíritu de país, de sentirse perteneciente a algo y a alguien. Argentina es nuestra y tenemos que defenderla. Desde este humilde Centro nuestro agradecimiento a todos".

Por último, el vicepresidente del Centro de Veteranos, José Humberto Cuello, recordó que el boxeador Oscar "Ringo" Bonavena también utilizó el deporte para difundir el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los jugadores transmitieron el sentimiento de los jóvenes nuestros que combatieron en Malvinas”. Elonce.com