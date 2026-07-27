Rescataron un aguará popé en Pueblo Brugo: por qué es llamado mapache cangrejero

REDACCIÓN ELONCE
Rescataron un aguará popé que permanecía sobre un árbol en Pueblo Brugo. Bomberos Voluntarios de Cerrito trasladaron el ejemplar a la Fundación Huellas, donde será evaluado antes de su liberación en el hábitat natural. Sus características.
Rescataron un aguará popé este lunes al mediodía en la localidad de Pueblo Brugo, luego de que el animal fuera hallado sobre un árbol y se solicitara la intervención de la Regional 1 de Bomberos Voluntarios.
El operativo estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios de Cerrito, que lograron capturar al ejemplar sin provocarle lesiones.
Posteriormente, fue trasladado hasta la Fundación Huellas, donde profesionales evaluarán su estado sanitario antes de definir el momento adecuado para reinsertarlo en su ambiente natural.
El procedimiento permitió poner a resguardo al animal y garantizar que reciba los controles necesarios para su recuperación.
Una especie nativa de la región
El aguará popé (Procyon cancrivorus), también conocido como mapache cangrejero o "manopelada" en Entre Ríos, es un mamífero silvestre nativo de América del Sur. Habita zonas cercanas a cursos de agua y se distribuye desde Centroamérica hasta el noreste argentino y Uruguay.
El pelaje es relativamente largo y crespo; la coloración dorsal es oscura, con pelos negros entremezclados con otros bayos o amarillentos y ocrácea o blanquecina en el vientre; en la cara presenta una banda negra que cubre los ojos desde las mejillas y que al estar rodeada por el blanco del hocico y dos franjas blancas angostas sobre la frente, da el aspecto de un ‘‘antifaz’’.
Las patas son negras. La cola es frondosa, tiene varios anillos oscuros y la punta es negra. El macho es algo mayor que la hembra. Se trata de un animal de hábitos nocturnos y generalmente solitario. Es muy esquivo, por lo que rara vez se deja ver durante el día.
Es un hábil trepador y su dieta incluye peces, cangrejos, insectos, anfibios, pequeños vertebrados, además de frutas y semillas.
Suele emitir una serie de potentes vocalizaciones agudas y ásperas, audibles a gran distancia.
Busca su alimento en las orillas del agua, metiendo las manos y tanteando bajo la superficie; para comer se sienta sobre las patas posteriores y agarra la comida con las anteriores, para llevársela a la boca.
Los animales silvestres cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema. Respetar su hábitat y permitir que vivan en libertad es
responsabilidad de todos.