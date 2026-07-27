Lali se refirió a la "campaña antiargentina" y a la polémica de Rosalía

La "campaña antiargentina" que se intensificó en las redes sociales tras la derrota de la Selección frente a España en la final del Mundial 2026 motivó una fuerte reacción de Lali Espósito, quien cuestionó las críticas hacia el país y, además, salió en defensa de Rosalía, envuelta en una polémica por compartir un video que ironizaba sobre el resultado del partido.

En diálogo con América TV, la cantante fue contundente al referirse a quienes aprovecharon la derrota deportiva para atacar a la Argentina.

"Me pueden chupar un huevo todos los antiargentina. No me lo voy a tomar muy en serio en lo personal; después, como Nación, me parece bien que no nos cope y defendernos de la manera que cada uno encuentre", sostuvo.

Además, reivindicó la identidad del país y agregó: "Qué es la Argentina, cómo somos los argentinos y cómo es la historia argentina lo sabemos todos los argentinos y muchos no argentinos también. Hay gente que vive acá y que esta Nación los abrazó".

"Me pueden chupar un huevo todos los antiargentina" Lali Espósito dijo que "en lo personal" no se puede tomar en serio el ataque al país en las redes sociales y se preguntó: "Cuando uno está tranquilo con quién es, ¿para qué va a andar explicando?".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/2Pq0YCxW3A — Corta (@somoscorta) July 27, 2026

Qué dijo sobre Rosalía

Consultada por la controversia que rodeó a la artista española luego de compartir un video de Mia Khalifa burlándose de la derrota argentina, Lali consideró que el episodio no amerita el nivel de rechazo que generó.

"Rosalía no subió ningún video. Le dio repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Un montón de veces veo redes, likeo algo y no miro en detalle", explicó.

La cantante aseguró además que conoce personalmente a Rosalía y defendió su vínculo con la Argentina. "La conozco y me parece una persona respetuosa y amorosa. Puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país", afirmó.

"Estamos más enojados con ella que con algunos argentinos"

Lali también cuestionó la magnitud de las críticas contra la española y pidió poner en contexto lo ocurrido.

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina diría: 'Estás equivocada y andate a la puta madre que te parió', pero no fue el caso", expresó.

Y concluyó: "Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente argentina que es mucho más irrespetuosa con los argentinos. Ella dice haber cometido un error apretando un botón y prefiero creerle".