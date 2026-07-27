Juan Manuel Bilat llevó el chamamé entrerriano a Cosquín y a la Rural de Palermo en una misma semana

Juan Manuel Bilat llevó el chamamé entrerriano a dos de los escenarios más importantes del país en una misma semana. El acordeonista actuó en Cosquín de Peñas y en la Exposición Rural de Palermo, consolidando su proyección nacional tras ganar los Espectáculos Callejeros de Cosquín 2026.
Juan Manuel Bilat llevó el chamamé entrerriano a dos de los escenarios más emblemáticos de la Argentina en apenas una semana. El acordeonista se presentó primero en Cosquín de Peñas 2026, sobre la histórica Plaza Próspero Molina, y luego formó parte de la programación artística de la 137ª Exposición Rural de Palermo, llevando la identidad musical del Litoral a miles de espectadores.
Las actuaciones marcaron un nuevo paso en la carrera del músico entrerriano, quien atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria. Con un repertorio arraigado en el chamamé, Bilat volvió a representar a Entre Ríos en espacios de gran visibilidad dentro del calendario cultural argentino.
Su presencia en ambos escenarios también reflejó el creciente protagonismo que la música litoraleña viene ganando en festivales y eventos nacionales, donde el género encuentra nuevos públicos sin perder su esencia.
Del reconocimiento en Cosquín a nuevos desafíos
La participación en Cosquín tuvo un significado especial para Bilat. El artista llegó convocado tras consagrarse ganador de los Espectáculos Callejeros de Cosquín 2026, distinción que le aseguró un lugar en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027.
Sobre la Plaza Próspero Molina compartió programación con reconocidos exponentes de la música popular argentina, reafirmando el lugar del chamamé dentro del panorama folklórico nacional.
Más allá del reconocimiento artístico, la presentación representó una nueva oportunidad para proyectar la música entrerriana en uno de los escenarios de mayor prestigio del país, siguiendo el camino trazado por históricos referentes del Litoral.
El chamamé también sonó en Palermo
Apenas unos días después, el acordeonista llegó a la 137ª Exposición Rural de Palermo, uno de los encuentros más convocantes de la Argentina, que cada año reúne a miles de visitantes de distintas provincias y del exterior.
En ese contexto, Bilat presentó una propuesta que combinó tradición y actualidad, acercando el sonido del chamamé a un público diverso y demostrando la vigencia del género fuera de su territorio de origen.
La actuación confirmó que la música del Litoral continúa ampliando su alcance y consolidando nuevos espacios de difusión en escenarios donde conviven la producción, la cultura y las tradiciones argentinas.
Más de dos décadas de trayectoria
Con más de veinte años dedicados a la música, Juan Manuel Bilat construyó un estilo propio basado en el respeto por las raíces del chamamé y una búsqueda constante por acercar ese patrimonio cultural a las nuevas generaciones.
Las presentaciones consecutivas en Cosquín y Palermo sintetizaron el crecimiento de una carrera que suma cada vez más reconocimiento a nivel nacional y que tendrá un nuevo hito con su esperado debut en el escenario Atahualpa Yupanqui durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027.
El recorrido del acordeonista también reflejó el presente de una generación de músicos que apuesta por mantener viva la tradición sin renunciar a la innovación. En ese camino, el chamamé continúa conquistando escenarios, públicos y oportunidades, proyectando la identidad del Litoral hacia todo el país.