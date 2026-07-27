Secuestran 1.300 kilos de pescado transportados en presunta infracción durante un operativo de Prefectura

REDACCIÓN ELONCE
Secuestran 1.300 kilos de pescado en un operativo de la Prefectura Paranacito. La carga incluía ejemplares de dorado y sábalo, además de peces de tamaño inferior al permitido y otros que no eran aptos para el consumo humano.
Secuestran 1.300 kilos de pescado transportados en presunta infracción durante un operativo realizado por la Prefectura Naval Argentina en la jurisdicción de Paranacito. El procedimiento se concretó el viernes en el marco de los controles preventivos que la fuerza lleva adelante para fiscalizar la actividad pesquera y resguardar los recursos ictícolas.
Durante la inspección, el personal detectó el traslado de aproximadamente 1.300 kilogramos de pescado. Entre la carga había ejemplares de dorado y sábalo, además de peces de dimensiones inferiores a las permitidas por la legislación vigente y otros que, según se constató, no reunían condiciones sanitarias aptas para el consumo humano.
Tras el hallazgo, se dio intervención a los organismos competentes, que dispusieron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.
Controles para combatir la pesca ilegal
Desde la Prefectura Naval Argentina indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de una estrategia de fiscalización desarrollada junto con organismos nacionales y provinciales para prevenir la pesca ilegal, desalentar la explotación indiscriminada de los recursos naturales y contribuir a la conservación de las especies.
Las actuaciones también buscan garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad pesquera, especialmente en lo referido a las tallas mínimas de captura y a las condiciones sanitarias exigidas para la comercialización de los productos, publicó R2820.
De acuerdo con la información difundida tras el operativo, los controles continuarán en distintos puntos de la jurisdicción con el objetivo de reforzar la protección del ecosistema de los ríos argentinos y preservar los recursos pesqueros para las futuras generaciones.