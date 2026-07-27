Abrieron una convocatoria para cubrir un cargo interino de trabajador social en el STJ

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos abrió una convocatoria destinada a profesionales del Trabajo Social para cubrir un interinato en el Cuerpo Interdisciplinario (ETI), con asiento en Paraná. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto.
Convocan a trabajadores sociales para un cargo interino en el STJ. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos lanzó una convocatoria dirigida a profesionales del Trabajo Social interesados en cubrir un cargo interino en el Cuerpo Interdisciplinario (ETI), con sede en la ciudad de Paraná.
Según se informó desde el Poder Judicial, la búsqueda está orientada a profesionales que cuenten con formación específica en los fueros Penal, Penal Juvenil y Género, además de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Requisitos para la postulación
Entre las condiciones exigidas, los aspirantes deberán residir en la ciudad donde desempeñarán el cargo, poseer título habilitante, acreditar un mínimo de tres años de ejercicio ininterrumpido de la profesión y contar con formación en la temática de familia y perspectiva de género.
Además, deberán cumplir con las incompatibilidades previstas en las leyes provinciales Nº 7413, Nº 6902 y Nº 5143, así como disponer de la carga horaria establecida por esta última norma.
El STJ también valorará especialmente la experiencia y la formación vinculadas a las temáticas previstas para el desempeño en el Equipo Técnico Interdisciplinario.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en línea. La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 10 de agosto a las 8.
Se deberá ingresar al link y completar el formulario.
Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia podrá convocar a entrevistas a quienes, además de reunir los requisitos formales, acrediten mayor experiencia y capacitación en las áreas requeridas.
La convocatoria se enmarca en lo dispuesto por la Ley Procesal de Familia Nº 10.668 y el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia, que regulan los requisitos para integrar los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial.
En la página web https://www.jusentrerios.gov.ar/ podrá encontrar las demás normativas citadas.