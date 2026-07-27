La reforma previsional que impulsa el Gobierno de Entre Ríos generó un nuevo foco de conflicto en el Hospital Escuela de Salud Mental, donde trabajadores realizaron una asamblea para analizar el impacto que tendría sobre el régimen jubilatorio especial del sector. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron el proyecto al considerar que implica un ajuste sobre los empleados públicos y denunciaron que algunos cambios incorporados durante el tratamiento legislativo podrían dejar fuera del beneficio a parte del personal.

El secretario de Derechos Humanos de ATE Entre Ríos, Matías Passi, sostuvo que la iniciativa incorpora modificaciones que generan incertidumbre y afectan derechos adquiridos por los empleados de Salud Mental.

"Lamentablemente tenemos que comunicar y discutir una reforma previsional que, en términos generales, es un ajuste para los trabajadores y, particularmente, para los trabajadores de Salud Mental", afirmó al denunciar "un ensañamiento" contra los empleados del sector.

Cuestionan los cambios al régimen especial

Uno de los principales reclamos apunta a las condiciones previstas para quienes acceden al régimen jubilatorio especial.

Según explicó Passi, el proyecto establece que, una vez jubilados, los empleados de Salud Mental deberán continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad correspondiente a la jubilación ordinaria.

"Debemos seguir aportando el 19%, como aportamos actualmente, hasta una jubilación ordinaria. Es decir, 20 años después de jubilados debemos seguir aportando a la Caja", cuestionó.

Para el dirigente sindical, esa disposición representa un perjuicio específico para quienes desarrollan tareas en el sistema público de Salud Mental.

Reforma previsional: empleados de Salud Mental rechazan cambios en su régimen especial

Temor por una restricción del beneficio

Otro de los puntos que genera mayor preocupación es una modificación incorporada durante el tratamiento en el Senado.

El texto establece que el régimen especial comprenderá a los empleados de Salud Mental alcanzados por la Ley Nº 8.281 que tengan "trato directo con personas con discapacidad".

Desde ATE sostienen que esa redacción resulta ambigua y podría utilizarse para limitar el acceso a la jubilación especial en Salud Mental. "Ese párrafo no existía hasta hoy y abre una enorme incertidumbre sobre quiénes podrán acceder al beneficio. Entendemos que fue incorporado con la finalidad de restringir el derecho de muchos compañeros", afirmó Passi.

"Todo el hospital trabaja con los pacientes"

El representante sindical explicó a Elonce que el funcionamiento de un hospital de Salud Mental involucra a múltiples áreas, más allá del personal asistencial. Por ese motivo, consideró que establecer diferencias según el contacto directo con los pacientes resulta inapropiado.

"¿Qué pasa con los cocineros, los administrativos, el personal de limpieza o de mantenimiento? Todos cumplimos una tarea fundamental y los pacientes circulan por todo el hospital", señaló.

A su entender, la nueva redacción deja abierta la posibilidad de excluir a numerosos empleados de Salud Mental del régimen diferencial para el sector. "Nos preocupa mucho que se haga esa distinción y que se deje abierta esa posibilidad para dejar afuera compañeros, porque atenta contra nuestro régimen especial y parece ser que, en vez de cuidar a los trabajadores de salud mental, la legislación avanza con restringirnos aún más nuestro derecho", cuestionó Passi.

Reclamos sin respuestas

Passi indicó que ATE Entre Ríos ya planteó estas objeciones durante el tratamiento legislativo del proyecto. Explicó que el sindicato fue convocado a participar de la comisión de la Cámara de Diputados y allí solicitó precisiones sobre el alcance de las modificaciones.

"Pedimos explicaciones que hasta el día de hoy no fueron dadas. La media sanción avanzó muy rápido y todavía hay muchos aspectos que deben aclararse", manifestó.

Mientras tanto, el gremio continúa realizando asambleas para informar a los empleados públicos sobre el contenido de la iniciativa.

Esperan cambios durante el debate en Diputados

El dirigente aseguró que mantienen contacto con legisladores tanto del oficialismo como de la oposición para intentar introducir modificaciones al proyecto. Entre ellos mencionó reuniones con integrantes de la comisión que analiza la reforma y con su presidente.

"Le hicimos llegar un escrito a Sarubi donde explicamos por qué esa modificación del artículo puede perjudicar a los trabajadores y por qué está mal redactada", indicó.

También sostuvo que el concepto de "trato directo" no contempla la realidad del Hospital Escuela de Salud Mental, donde no todos los pacientes presentan discapacidad y el abordaje es interdisciplinario.

Analizan nuevas medidas gremiales

Durante la asamblea realizada este lunes, los empleados de Salud Mental comenzaron a debatir los pasos a seguir frente al avance del proyecto. Entre las alternativas figura acompañar la sesión legislativa en la que se trate la iniciativa y expresar públicamente el rechazo a las modificaciones cuestionadas.

"Vamos a discutir las medidas que podemos tomar y, sin duda, convocar el día del tratamiento de la ley para estar presentes y rechazar este proyecto de reforma", concluyó Passi.