Reforma previsional: UPCN reiteró su rechazo y pidió cambios en el proyecto

La reforma previsional continuó este miércoles con su tratamiento en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde distintos sectores fueron convocados a exponer sus posiciones sobre el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. En ese marco, la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, reafirmó el rechazo del sindicato a la iniciativa, aunque sostuvo que el gremio continuará participando del debate para intentar introducir límites y resguardar los derechos de los trabajadores y jubilados.

La dirigente gremial recordó que la exposición ante los diputados mantendría la misma línea argumental presentada durante el tratamiento en la Cámara alta, al considerar que aún existen aspectos del proyecto que generan preocupación y requieren un seguimiento permanente.

En diálogo con Elonce, Domínguez sostuvo: “Vamos a exponer ante los Diputados la misma posición que llevamos cuando nos convocaron en el Senado. Lo importante es que quede absolutamente claro que UPCN no está de acuerdo con la reforma previsional, pero lo que sí buscó en la discusión, en la participación en las distintas reuniones es fijar límites y establecer criterios claros para los trabajadores”.

Cambios incorporados, pero con artículos cuestionados

La dirigente señaló que el proyecto sufrió modificaciones desde su presentación inicial, aunque consideró que todavía mantiene puntos que generan rechazo por parte del sindicato.

En ese sentido expresó: “Es un proyecto que comenzó con vectores, que realmente eran muy preocupantes y que se introdujeron muchas modificaciones y posteriormente la media sanción nos deja no solo preocupaciones, sino también rechazo a algunos de los artículos”.

Foto: Captura de video.

Domínguez remarcó que la estrategia de UPCN durante todo el proceso legislativo fue participar activamente de las instancias de discusión para intentar reducir el impacto que la reforma podría tener sobre los trabajadores activos y los jubilados del sistema previsional entrerriano.

Críticas al desarrollo del debate legislativo

Consultada sobre las expectativas frente al tratamiento en Diputados, la secretaria adjunta de UPCN cuestionó la modalidad con la que se desarrolló el trabajo parlamentario y consideró que hubiera sido conveniente una organización diferente de las reuniones.

Al respecto manifestó: “Podrían haberse hecho reuniones juntas, un trabajo legislativo más ordenado. Creo que se ha hecho la mayoría de los posicionamientos y sabemos que los trabajadores no apoyan de ninguna manera de la reforma previsional. Esto ha sido un planteo del gobierno, una necesidad o política definida del gobierno. Nuestra obligación es estar en la mesa de discusión con el objetivo de trazar los puntos clave que pueden impactar en los trabajadores y jubilados”.

La representante gremial insistió en que, más allá del rechazo expresado por el sindicato, resulta imprescindible continuar participando del proceso legislativo para dejar asentadas las observaciones y procurar que las futuras reglamentaciones contemplen las inquietudes planteadas por las organizaciones sindicales.

Pedido de una comisión de seguimiento

Finalmente, Domínguez planteó la necesidad de que la eventual reforma no quede cerrada definitivamente con su aprobación legislativa y propuso la creación de un mecanismo permanente de evaluación.

En ese sentido concluyó: “Vamos a venir a reiterar, tratando de enfocarnos en las cuestiones pendientes, en las cuestiones en las que hay tener mucho cuidado en la reglamentación y con la intención de que esta reforma no sea estática. Si sale, se cree la comisión de seguimiento y que proponga modificaciones si algunos aspectos no conforman al seguimiento que hay que hacerle a la Caja de Jubilaciones. Vamos a estar defendiendo a los trabajadores en el lugar que debemos estar”.

La exposición de UPCN se produjo durante la ronda de consultas que desarrolla la Cámara de Diputados sobre la reforma previsional, luego de que el proyecto obtuviera media sanción en el Senado. En esta nueva etapa, los legisladores reciben a representantes de distintos sectores con el objetivo de escuchar sus observaciones antes de emitir dictamen y definir el futuro de una iniciativa que continúa generando un fuerte debate entre el Gobierno provincial, los gremios y otros actores vinculados al sistema previsional.