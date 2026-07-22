El Banco de Alimentos alcanzó un récord histórico con 114.000 kilos recuperados

El Banco de Alimentos de Paraná alcanzó un récord histórico al recuperar 114.000 kilos de alimentos durante el último mes, la cifra más alta desde que comenzó a implementar este modelo en Entre Ríos, en 2019. El resultado fue impulsado principalmente por el rescate de una importante producción de naranjas en Concordia.

María Paz Montenegro, presidenta del Banco de Alimentos de Paraná, explicó que la entidad habitualmente distribuye entre 50.000 y 60.000 kilos mensuales. Sin embargo, durante el último período logró duplicar ese volumen mediante el programa Reagro, que permite recuperar alimentos directamente en los campos de producción.

“Batimos un récord desde 2019, cuando comenzamos a trabajar en Entre Ríos como banco de alimentos. El mes pasado logramos recuperar 114.000 kilos de alimentos”, destacó Montenegro.

El rescate de naranjas que impulsó el récord

La titular de la institución detalló que una parte sustancial del volumen recuperado correspondió a un operativo realizado en Concordia, donde se rescataron cerca de 55.000 kilos de naranjas que continuaban siendo aptas para el consumo.

Del total recuperado, unos 30.000 kilos fueron distribuidos entre otros bancos de alimentos del país, mientras que alrededor de 22.000 kilos quedaron en Entre Ríos para ser entregados a organizaciones sociales.

“Hacemos intercambios entre bancos. Distribuimos 30.000 kilos a otras instituciones y 22.000 kilos fueron destinados a organizaciones de Entre Ríos”, explicó Montenegro.

La operación se llevó adelante a través de Reagro, un programa que facilita el rescate directo de frutas, verduras y otros productos agropecuarios que, por diferentes motivos, no ingresan a los circuitos tradicionales de comercialización.

Programas y nuevos proyectos

Montenegro señaló que el Banco de Alimentos se encontraba desarrollando distintos programas para ampliar su alcance. Entre ellos mencionó iniciativas de desayunos saludables y nuevos proyectos vinculados al rescate de productos directamente en las zonas de producción.

La entidad también registró un crecimiento en su estructura de trabajo. Actualmente cuenta con 15 personas que integran el equipo estable y desarrollan tareas tanto en el depósito como en la oficina ubicada en el Mirador TEC.

“El banco está creciendo a nivel de estructura. Hoy somos 15 personas fijas trabajando en el depósito y en la oficina, que nos permite tener contacto con empresas y visibilizar lo que hacemos”, manifestó.

Uno de los principales desafíos para el futuro es ampliar la capacidad de almacenamiento. El depósito actual tiene una superficie de 270 metros cuadrados, por lo que la institución busca trasladarse a un espacio más amplio que le permita continuar incrementando la cantidad de alimentos recuperados y distribuidos.

El rol de las empresas y los productores

La presidenta del Banco de Alimentos remarcó la importancia de que empresas, productores, industrias, distribuidoras y supermercados se involucren en el proceso de donación.

“Como siempre decimos, la comida no se tira. Existe un modelo sumamente eficiente y transparente que permite llegar a miles de personas”, sostuvo.

El sistema de bancos de alimentos nació en 1967 en Estados Unidos y luego comenzó a replicarse en distintos países. En Argentina funciona desde el año 2000, mientras que en Entre Ríos comenzó a implementarse en 2019.

Actualmente existen 20 bancos de alimentos en el país que trabajan de manera conjunta para evitar el desperdicio y redistribuir productos que permanecen en condiciones aptas para el consumo.

Millones de toneladas desperdiciadas

Montenegro advirtió que en Argentina se pierden y desperdician alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos cada año. A nivel global, la cifra representa aproximadamente el 30% de toda la producción alimentaria.

“Hay alimentos que son aptos para el consumo y, por eso, existe este modelo que logra rescatarlos, clasificarlos y entregarlos a miles de personas”, indicó.

La red de bancos de alimentos de Argentina asiste a más de un millón de personas mediante unas 4.500 organizaciones sociales. En Paraná, la entidad trabaja con alrededor de 250 instituciones que brindan asistencia a más de 43.000 personas.

Los productos recuperados pueden quedar fuera del circuito comercial por diferentes motivos. En el sector agropecuario puede ocurrir que al productor no le resulte rentable levantar una cosecha, mientras que en las industrias suelen generarse excedentes por sobreproducción o problemas en los envases.

Productos próximos a vencer

En el caso de distribuidoras y supermercados, muchos alimentos son retirados de las góndolas cuando faltan pocos días para su fecha de vencimiento, aunque todavía pueden ser consumidos.

El Banco de Alimentos cuenta con una logística que permite recogerlos y entregarlos rápidamente a las organizaciones sociales.

“Tenemos la capacidad de rescatar un producto durante el día, entregarlo ese mismo día y garantizar que se consuma dentro de los plazos correspondientes”, explicó Montenegro.

El Banco de Alimentos logró un récord histórico en Paraná

La presidenta de la entidad reiteró que todos los productos recibidos pasan por un proceso de selección y clasificación antes de ser distribuidos.

Cómo colaborar con la institución

Las personas, empresas o instituciones interesadas en conocer más sobre el trabajo del Banco de Alimentos pueden comunicarse a través de sus redes sociales y canales oficiales.

La entidad se encuentra en Instagram y Facebook como Banco de Alimentos Paraná, donde comparte información sobre sus campañas, programas y actividades.

El récord alcanzado durante el último mes reforzó el trabajo de una organización que busca reducir el desperdicio, recuperar productos en buenas condiciones y garantizar que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan.