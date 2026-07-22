Finalizó reparación de cañería distribuidora de agua potable en avenida De las Américas

La reparación de cañería distribuidora de agua potable concluyó sobre un conducto de 150 milímetros ubicado cerca de Pasteur. El suministro se normalizará de manera gradual en los sectores que registraron baja presión.
La reparación de cañería distribuidora de agua potable finalizó en avenida De las Américas, sobre un conducto de 150 milímetros ubicado en las inmediaciones de su intersección con calle Pasteur. La intervención buscó resolver un inconveniente detectado durante la madrugada.
Como consecuencia de los trabajos, el abastecimiento de agua comenzará a restablecerse de forma gradual y progresiva, recuperando los caudales y la presión habituales en las zonas cercanas a la obra.
Normalización del servicio
Durante la ejecución de las tareas pudieron registrarse episodios de baja presión o restricciones temporales en el suministro. Los sectores alcanzados incluyeron la zona sur, el casco céntrico y los barrios San Martín, Hipódromo y Rocamora, además de áreas de Santa Lucía, Paraná V y Paraná XXVI. Se espera que la prestación quede normalizada paulatinamente en las próximas horas.