Concordia recibirá a Marcos Senesi con un homenaje abierto a toda la ciudad

Concordia realizará este jueves un recibimiento oficial para Marcos Senesi, luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. La actividad comenzará a las 17 frente al ingreso principal del Palacio Municipal.

Para la jornada se instalará un escenario central destinado al encuentro entre el futbolista y los vecinos. La propuesta será abierta al público y se desarrollará bajo el lema “Concordia recibe a Marcos Senesi”.

El reconocimiento está vinculado con el lugar alcanzado por el defensor en la historia deportiva local. Senesi se convirtió en el primer concordiense que integró un plantel de la Selección Argentina de fútbol durante una Copa del Mundo.

Cómo será el recibimiento a Marcos Senesi

En la primera parte de la jornada, Marcos Senesi será recibido de manera protocolar por autoridades provinciales y municipales. Esa instancia se realizará antes de su presentación frente a los vecinos.

Posteriormente, el futbolista se trasladará hasta el escenario dispuesto frente al edificio municipal. Allí podrá mantener un contacto directo con la comunidad, brindar unas palabras y recibir el reconocimiento de los concordienses.

El encuentro en la zona de la Plaza 25 de Mayo será la única actividad abierta al público prevista durante su visita. Por ese motivo, la convocatoria está orientada a quienes deseen acompañar al defensor y participar del homenaje.

La convocatoria para acompañar al futbolista

La invitación comprende a familias, instituciones, clubes deportivos, escuelas de fútbol y vecinos de diferentes sectores de la ciudad. Los asistentes podrán concurrir con banderas argentinas, camisetas y mensajes destinados a Marcos Senesi.

Además de reconocer su trayectoria, la actividad destacará valores vinculados con el esfuerzo, la perseverancia, la humildad y el compromiso deportivo. La intención es que el encuentro también represente un mensaje para los niños y jóvenes que practican fútbol en la ciudad.

El homenaje permitirá que Concordia reconozca públicamente a uno de sus representantes en el máximo escenario internacional. La concentración será este jueves 23 de julio, desde las 17, frente al Palacio Municipal, con acceso abierto para toda la comunidad.