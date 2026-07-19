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Deportes Mundial 2026

El entrerriano Marcos Senesi ingresó en la final del Mundial ante España

El defensor nacido en Concordia ingresó en el tiempo suplementario de la final entre Argentina y España. Tras haber debutado en la fase de grupos frente a Jordania, volvió a ser convocado por Lionel Scaloni en el partido más importante del torneo.

19 de Julio de 2026
Ingreso de Senesi.
Ingreso de Senesi. Foto: (Capturatv).

REDACCIÓN ELONCE

El defensor nacido en Concordia ingresó en el tiempo suplementario de la final entre Argentina y España. Tras haber debutado en la fase de grupos frente a Jordania, volvió a ser convocado por Lionel Scaloni en el partido más importante del torneo.

La participación de Marcos Senesi en la final del Mundial 2026 quedó marcada por su ingreso en un momento decisivo del encuentro entre Argentina y España. El defensor entrerriano reemplazó a Julián Álvarez a los 11 minutos del tiempo suplementario, cuando Lionel Scaloni decidió reforzar la última línea para afrontar el tramo final del partido.

 

El futbolista nacido en Concordia volvió a tener acción con la camiseta de la Selección argentina en el compromiso más importante de la Copa del Mundo. Si bien ya había disputado algunos minutos durante la fase de grupos frente a Jordania, su ingreso en la final representó su primera participación en una instancia decisiva del certamen.

La modificación respondió a una necesidad táctica del cuerpo técnico. Con la salida del delantero Julián Álvarez, Argentina apostó por fortalecer la defensa para sostener el resultado y afrontar los minutos finales del tiempo suplementario frente a un rival que buscaba desnivelar el marcador.

 

Un entrerriano en la final del mundo

 

El ingreso de Senesi significó un nuevo capítulo para el fútbol entrerriano en la máxima cita internacional. El defensor respondió al llamado de Scaloni en un escenario de máxima exigencia, aportando solidez a la defensa en el desenlace del encuentro.

 

Después de haber tenido su estreno mundialista ante Jordania durante la primera fase, el zaguero entrerriano volvió a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para disputar la final, consolidando así su presencia dentro del plantel que peleó por el título en el Mundial 2026.

Temas:

Mundial 2026 Final del Mundial Marcos Senesi Argentina España
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