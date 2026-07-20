Así llegaría la Selección Argentina al Mundial 2030: las edades de todas sus figuras

La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 como subcampeona tras caer frente a España y ya comienza a mirar hacia la próxima Copa del Mundo. El torneo de 2030 marcará un nuevo ciclo para el plantel y encontrará a varios de sus actuales protagonistas en etapas muy diferentes de sus carreras.

La próxima edición tendrá un significado especial, ya que comenzará con partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay antes de continuar en España, Portugal y Marruecos. Para entonces, una parte importante del grupo que integró la convocatoria de 2026 habrá superado los 30 años.

Entre los futbolistas de mayor edad aparecen Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes llegarían a junio de 2030 con 42 años. En el caso del defensor, ya confirmó que dejará la Selección una vez finalizado el Mundial 2026, mientras que el futuro del capitán estará sujeto a su continuidad profesional.

Los referentes que superarían los 35 años

Otros nombres históricos de la Selección Argentina también llegarían al próximo Mundial con edades avanzadas para la alta competencia. Gerónimo Rulli tendría 38 años, mientras que Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez alcanzarían los 37.

Juan Musso y Rodrigo De Paul llegarían con 36 años, mientras que Leandro Paredes tendría 35. La presencia de estos futbolistas dependerá de su rendimiento, continuidad y de las decisiones que adopte el cuerpo técnico durante el nuevo ciclo.

Este escenario anticipa una transición progresiva en determinados puestos, especialmente entre quienes fueron parte central del proceso que comenzó antes del Mundial de Qatar 2022 y se extendió hasta la edición de 2026.

Messi y Otamendi eran los más grande de esta Selección.

Una base experimentada que rondará los 30 años

Otro grupo numeroso llegaría a 2030 todavía con posibilidades de mantenerse en el máximo nivel. Giovani Lo Celso tendría 34 años, mientras que Marcos Senesi y Gonzalo Montiel alcanzarían los 33.

Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Nicolás González, Nahuel Molina y Cristian Romero llegarían con 32 años. Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Facundo Medina tendrían 31, mientras que Julián Álvarez alcanzaría los 30.

Para la Selección Argentina, estos nombres podrían representar la base experimentada del próximo proceso, combinando el recorrido acumulado en grandes torneos con una edad todavía competitiva de cara a 2030.

Barco y Paz los más jóvenes del plantel.

Los más jóvenes que llegarían en plena madurez

Entre los jugadores que tendrían menos de 30 años aparecen José Manuel López, Enzo Fernández y Thiago Almada, todos con 29 al momento del próximo Mundial.

Giuliano Simeone llegaría con 27 años, mientras que Valentín Barco y Nicolás Paz tendrían 25. Estos futbolistas podrían asumir un protagonismo mayor a medida que avance la renovación del plantel.

El camino hacia 2030 estará marcado por el recambio generacional y por la aparición de nuevos nombres durante los próximos cuatro años. La composición definitiva dependerá de la evolución de cada futbolista y de quién esté al frente del seleccionado, pero las edades actuales ya permiten anticipar una transformación importante respecto del equipo que disputó el Mundial 2026.