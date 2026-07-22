Buscan una familia para una adolescente que sueña con compartir sus 15 años en un hogar

Alina vive desde hace seis años en un hogar de Zárate y cumplirá 15 años en octubre. La Justicia lanzó una convocatoria pública de adopción para encontrar una familia que la acompañe en esta nueva etapa de su vida.
Alina cumplirá 15 años el próximo 31 de octubre y ya comenzó a organizar la celebración. Sin embargo, el deseo más importante para esa fecha no pasa por el vestido ni por el salón: espera encontrar una familia que la adopte. Ante la falta de postulantes, el Juzgado de Familia N° 1 de Zárate lanzó una convocatoria pública de adopción dirigida a personas de todo el país.
La adolescente vive desde hace seis años en un hogar convivencial de esa ciudad bonaerense y, según quienes la acompañan diariamente, mantiene intacta la ilusión de formar parte de una familia.
La joven ya organizó buena parte de su fiesta de cumpleaños. Eligió el salón, comenzó a preparar los souvenirs, tuvo una primera prueba del vestido y espera con entusiasmo la siguiente. Sin embargo, hay un detalle que aún falta en el festejo que imagina desde hace años: la familia con la que sueña compartir ese momento.
Una convocatoria para encontrar una familia
Con el objetivo de darle una oportunidad, el Juzgado de Familia N° 1 de Zárate impulsó una convocatoria pública de adopción, un mecanismo que suele utilizarse cuando no existen familias inscriptas compatibles dentro de los registros habituales.
La búsqueda está dirigida a personas de cualquier punto del país que deseen ofrecerle un hogar estable y afectivo.
Según contó Camila Arcieri, fundadora de Proyecto Cumples, organización que acompaña desde hace una década a los chicos del hogar donde vive Alina, la adolescente comenzó a perder las esperanzas. "Hace unos meses me preguntó: ¿De verdad piensan que voy a conseguir una familia que me adopte?. Está empezando a perder la esperanza. Es de las que hace más tiempo que está en el hogar", relató.
Sueña con una casa llena de hermanos
Quienes la conocen la describen como una adolescente cariñosa, sociable y atenta a las necesidades de los demás. Le gusta dibujar, pintar mandalas, mirar películas, conversar durante horas y compartir tiempo con las personas que quiere.
También imagina cómo sería la vida junto a una familia. Sueña con tener hermanos pequeños, desayunar todos juntos los domingos, que la vayan a buscar a la escuela y que sus padres puedan acompañarla a los actos escolares.
Además, desea contar con una habitación propia que pueda decorar con objetos de Stitch, el personaje de ficción que más le gusta.
Florencia, voluntaria de Proyecto Cumples y madrina afectiva de la adolescente, aseguró que siempre recibe a quienes llegan al hogar con un abrazo. "Alina es muy cariñosa. Te recibe con mucho amor, viene corriendo y te abraza. Es muy compañera, está pendiente de todo. Se alegra mucho cuando le pasan cosas lindas a los que la rodean y siempre te lo hace saber", expresó.
Una fiesta de 15 llena de ilusión
Desde que cumplió 13 años comenzó a imaginar cómo quería que fuera su fiesta de 15. La celebración está prevista para el 31 de octubre y cada detalle la entusiasma.
Durante la elección del vestido, recordó Florencia, la adolescente buscaba siempre las telas con más brillo.
"La modista le mostraba varias telas y ella siempre decía que quería la que tuviera más brillo. Todo con brillo quiere", comentó entre risas.
Para quienes la acompañan, más allá de la celebración, el mayor deseo es que antes de esa fecha pueda aparecer la familia que espera desde hace tanto tiempo.
Cómo postularse
Las personas interesadas en participar de la convocatoria pública de adopción pueden comunicarse por correo electrónico a regcentraladopcion@scba.gov.ar, indicando el número de referencia 30.773.
La convocatoria permanece abierta y busca que Alina pueda cumplir el sueño de crecer en un hogar donde reciba el acompañamiento y el afecto que anhela desde hace seis años. (La Nación)