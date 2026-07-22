Prorrogaron la prisión domiciliaria del acusado por el crimen de Jazmín González

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, hizo lugar al acuerdo al que arribaron el fiscal, Laureano Dato, y José Barbagelata Xavier, abogado de Yamil Alexander Cabrera, de 22 años, que está procesado por el crimen de Jazmín González.

La víctima murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza cuando se retiraba en moto junto a Julián Jonathan Manrique, de 21 años, de una fiesta privada que se realizaba en la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025, en una casa de barrio Bajada Grande, en el oeste de Paraná. Cabrera era parte del grupo en el que estaba Jazmín.

El fiscal destacó que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) ya está culminada y, en ese sentido, entendió que para conjurar los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, que no tienen la misma entidad que al momento del hecho, cuando la sociedad y el barrio quedaron conmocionados por la absurda muerte de una chica de 16 años, y por la presencia de chicos muy jóvenes portando armas de fuego de alto poder vulnerante.

La querella, en manos de Boris Cohen y Pablo Minetti, acompañó la medida, que se cumplirá en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones que se le impusieron en la audiencia que se realizó el 9 de febrero.

Dato destacó que se trató de un hecho muy grave y que es necesario custodiar que los testigos lleguen a declarar al debate con toda la tranquilidad y seguridad necesarias.

También resaltó que los legajos derivados del este hecho principal están avanzados y remitidos a debate. Se trata de los que comprende a Manrique, por los delitos de Homicidio en grado de tentativa, Portación ilegal de arma de fuego de guerra, por no tener la documental de legítimo poseedor, y de Provisión ilegítima de arma de fuego.

La Fiscalía sostiene que Manrique, de 22 años, presuntamente con un arma calibre 9 milímetros, disparó contra un numeroso grupo de chicos y chicas que salían de la fiesta y habría agredido al grupo en el que se encontraba la adolescente cuando recibió el disparo mortal por parte de uno de su amigo.

Los otros son los que comprenden a Jesús Joel Gómez, de 24 años, que está imputado del delito de Encubrimiento agravado; y Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez, que son investigados como coautores de las heridas que sufrió Cabrera, horas después del crimen cuando habrían ingresado a la vivienda del sospechado de haber realizado el disparo que impactó en la adolescente, para hacer justicia por mano propia. (APF)