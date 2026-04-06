Prorrogaron la domiciliaria a sospechoso de atacar al presunto asesino de Jazmín González

Prorrogaron el arresto domiciliario por 30 días para Emiliano Strack, quien es investigado como coautor de las heridas que sufrió Yamil Cabrera, después de que dispara e hiriera de muerte a Jazmín Ayesha González.
Caso Jazmín González. Prorrogaron el arresto domiciliario por 30 días para Emiliano Strack, quien es investigado como coautor de las heridas que sufrió Yamil Cabrera, después de que dispara e hiriera de muerte a Jazmín Ayesha González, en octubre de 2025 en barrio Bajada Grande de Paraná.
El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, dispuso este lunes prorrogar la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario que Emiliano Strack viene cumpliendo desde el inicio de la investigación que lo tiene como imputado del delito de Homicidio en grado de tentativa y Lesiones graves en perjuicio de Cabrera. Además de Strack, por el hecho de sangre también está imputado Facundo Martínez, publicó APF.
Ambos están fueron acusados por haber agredido a Cabrera el mismo domingo 19 de octubre, cuando unas horas después del crimen de la adolescente se presentaron en la casa de aquel y lo agredieron con una cuchilla y golpes con palos. En el ataque, según la acusación, los padres de Cabrera también sufrieron heridas. El principal acusado del crimen de la adolescente estuvo varios días internado en el Hospital San Martín, con pronóstico reservado, hasta que pudo salir del grave cuadro que atravesó.
Fuentes judiciales precisaron que, en la audiencia de este lunes, la defensa de Strack, a cargo de Javier Aiani, se opuso a la prórroga en las condiciones en las que viene cumpliendo la medida porque entendió que ya no se encuentran vigentes los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y solicitó la libertad con restricciones.
También se señaló que el defensor argumentó que el acusado del crimen de la adolescente sostuvo que Strack, al momento del ataque en su contra, se encontraba fuera de los límites de su casa, que tenía la reja cerrada con llave, y el que la habría sorteado con un salto fue Martínez. Añadió que un familiar de Cabrera fue quien le quitó llave a la puerta de la reja y que Strack no habría participado del ataque.
Cabrera, según la acusación, fue atacado en su casa por Martínez y Strack, el domingo 19 de octubre alrededor de las 7, unas tres horas después de que Jazmín Ayesha González, de 16 años, recibiera un disparo de arma de fuego en la cabeza que la mató en el acto.