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Policiales Escándalo en un almacén barrial

Violencia en Neuquén: clienta y empleada terminaron a los golpes tras una discusión

La violencia en Neuquén quedó registrada por cámaras de seguridad cuando una clienta discutió con una empleada y ambas protagonizaron una pelea dentro de un comercio.

25 de Mayo de 2026
Imagen de la pelea.
Imagen de la pelea. Foto: Captura de video.

La violencia en Neuquén quedó registrada por cámaras de seguridad cuando una clienta discutió con una empleada y ambas protagonizaron una pelea dentro de un comercio.

La violencia en Neuquén volvió a quedar expuesta tras un violento episodio ocurrido en un almacén barrial, donde una clienta y una empleada terminaron a los golpes luego de una discusión por una supuesta mala atención. El incidente fue registrado por cámaras de seguridad.

 

Según trascendió, la mujer ingresó al comercio para reclamar por el trato que, según denunció, había recibido su hermana durante una visita anterior al local. La conversación comenzó con insultos y acusaciones cruzadas entre ambas mujeres.

 

La situación parecía terminar cuando la clienta se disponía a abandonar el lugar, aunque un comentario final de la empleada provocó una nueva reacción. En ese momento, la mujer regresó y le arrojó un producto que acababa de comprar directamente a la cabeza de la trabajadora, desencadenando la pelea física.

 

Forcejeos y tensión dentro del comercio

 

Tras el impacto, ambas comenzaron a golpearse y tirarse del cabello en medio del local, sin reparar en la presencia de otros clientes que observaban la escena. Durante el forcejeo, distintos elementos del comercio resultaron dañados y la caja registradora terminó caída en el piso.

 

 

Un joven que se encontraba comprando en el almacén intentó intervenir para separar a las mujeres, aunque no logró detener la agresión en un primer momento. La pelea continuó durante varios segundos y generó tensión entre quienes estaban presentes.

 

Finalmente, otras dos personas ingresaron al comercio y consiguieron controlar la situación. Los testigos lograron apartar a las involucradas hacia distintos sectores del local para poner fin al enfrentamiento, señaló TN.

 

No hubo heridos graves ni denuncias

 

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, ninguna de las mujeres sufrió lesiones de gravedad producto de la pelea. Tampoco trascendió que alguna de las partes requiriera asistencia médica tras el episodio.

Temas:

Violencia Neuquen Comercio
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