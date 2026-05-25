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Policiales Operativos policiales en distintos barrios

Detuvieron a cuatro hombres y recuperaron elementos robados en Paraná

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de Paraná durante operativos de prevención. Recuperaron herramientas, bicicletas y materiales sustraídos en diferentes hechos delictivos.

25 de Mayo de 2026
Varios detenidos por robos en Paraná
Varios detenidos por robos en Paraná Foto: Ilustrativa

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de Paraná durante operativos de prevención. Recuperaron herramientas, bicicletas y materiales sustraídos en diferentes hechos delictivos.

Cuatro hombres fueron detenidos en distintos operativos de seguridad y prevención realizados por personal policial en diferentes zonas de Paraná. Los procedimientos permitieron recuperar elementos denunciados como robados y avanzar en diversas investigaciones judiciales.

 

Uno de los hechos ocurrió durante la noche del domingo en inmediaciones de calles Burmestein y República de Siria, donde efectivos fueron alertados sobre un hombre que ofrecía a la venta varias reglas metálicas utilizadas en construcción.

Al ser identificado, el sospechoso no pudo acreditar la propiedad ni la procedencia de los elementos. Posteriormente, un ciudadano denunció que las reglas habían sido sustraídas de una obra en construcción, por lo que la Fiscalía en turno dispuso el traslado del hombre a Alcaidía de Tribunales y el secuestro de los materiales, que luego fueron restituidos al damnificado.

 

Recuperaron bicicleta robada tras una amenaza

En otro procedimiento desarrollado durante la madrugada de este lunes, efectivos que realizaban recorridas preventivas en la zona de Los Chingolos y Acebal observaron a un hombre que circulaba en bicicleta y que intentó evadir la presencia policial.

 

Los uniformados lograron interceptarlo y constataron que llevaba una bicicleta rodado 29 y un portamate. Poco después, un vecino denunció haber sido víctima del robo de esos elementos bajo amenazas con un arma blanca en inmediaciones de Segundo Sombra y El Jagüel.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía, se ordenó la detención del sospechoso, el secuestro de los objetos recuperados y su traslado a Alcaidía de Tribunales.

 

Dos demorados tras ingresar a una vivienda

En otro operativo realizado durante la madrugada, personal policial acudió a una vivienda luego de un llamado a la Sala 911 que alertaba sobre el ingreso de dos hombres a un domicilio en inmediaciones de calle Gobernador Quirós.

 

Al llegar al lugar, el damnificado manifestó haber visto a dos personas en el fondo de la propiedad. Con las características aportadas, los funcionarios lograron localizar a los sospechosos a una cuadra de la vivienda.

 

Ambos fueron demorados e identificados. Posteriormente, la Fiscalía dispuso su detención y traslado a Alcaidía de Tribunales, tras cumplirse las diligencias de rigor.

 

Herramientas robadas recuperadas

Además, en la tarde del domingo, efectivos policiales intervinieron tras un llamado que alertaba sobre un robo en un ex taller mecánico, donde delincuentes habían sustraído distintas herramientas y provocado daños en una puerta trasera.

 

Luego de realizar recorridas por la zona, los uniformados localizaron a un hombre en inmediaciones de calles El Entubado y Espejo, quien tenía en su poder los elementos denunciados como robados.

Entre los objetos recuperados se encontraban una amoladora, un taladro, cajas de componentes y juegos de llaves Allen. Por disposición judicial, el sospechoso quedó detenido y los elementos fueron secuestrados para luego ser restituidos al propietario.

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