Tras allanamientos en San José, detuvieron al acusado de incendiar un patrullero

Incendio de patrullero en San José: detuvieron a un sospechoso.

El incendio de patrullero en San José motivó una serie de allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de un hombre sospechado de haber participado en el ataque contra un móvil policial ocurrido días atrás en esa localidad del departamento Colón.

Según informó la Jefatura Departamental Colón, la investigación se inició luego de que una patrulla fuera incendiada de manera intencional en San José, lo que dio origen a un amplio operativo de inteligencia y recolección de pruebas.

Las tareas investigativas incluyeron análisis de datos, revisión de registros fílmicos y trabajos de campo que permitieron reunir elementos considerados claves para avanzar en la causa judicial.

Detuvieron a un sospechoso de 26 años

Con intervención de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo del fiscal Alejandro Perroud, se solicitaron órdenes judiciales que posteriormente fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías local encabezado por el juez Jesús Penayo Amaya.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Itaicorá, en barrio Santa Teresita, donde personal policial concretó la detención de un hombre de 26 años sobre quien recaen sospechas de participación directa en el hecho investigado.

Durante el allanamiento, además, los efectivos secuestraron elementos considerados de interés para el expediente judicial que busca esclarecer completamente el ataque contra el móvil policial.

Secuestraron elementos vinculados a la causa

En simultáneo, otro grupo de uniformados llevó adelante un procedimiento en una vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2400 de San José.

Tras una minuciosa requisa, los investigadores incautaron diversos objetos que guardarían relación directa con la causa que se encuentra en plena etapa investigativa.

Por estas horas, las autoridades judiciales analizan las pruebas recolectadas mientras el detenido permanece alojado en dependencias policiales, a disposición de la magistratura interviniente.