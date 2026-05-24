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Policiales Grave choque durante la madrugada

Dos jóvenes sufrieron heridas graves tras choque entre moto y camioneta en Colón

Las ocupantes de la moto fueron hospitalizadas; el siniestro vial ocurrió durante la madrugada de domingo en la intersección de avenida Presidente Perón y Paysandú, en Colón.

24 de Mayo de 2026
Grave choque durante la madrugada en Colón
Grave choque durante la madrugada en Colón Foto: Policía de Entre Ríos

Las ocupantes de la moto fueron hospitalizadas; el siniestro vial ocurrió durante la madrugada de domingo en la intersección de avenida Presidente Perón y Paysandú, en Colón.

Dos jóvenes resultaron con lesiones de gravedad luego de protagonizar un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta en Colón durante la madrugada de este domingo.

 

El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Presidente Perón y avenida Paysandú, donde por causas que se intentan establecer colisionaron dos vehículos.

 

Según se informó, uno de los rodados involucrados fue una motocicleta Yamaha Crypton conducida por una joven de 23 años, quien circulaba acompañada por otra mujer de 19 años.

 

Las motociclistas fueron hospitalizadas

 

El segundo vehículo implicado fue una camioneta Renault Duster guiada por una mujer de 44 años, quien viajaba junto a otra acompañante de 43 años.

 

Como consecuencia del fuerte impacto, las dos ocupantes del motovehículo sufrieron lesiones de carácter grave.

 

Ante la situación, personal policial y servicios de emergencia médica acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas.

 

Las jóvenes heridas fueron trasladadas en una unidad sanitaria al Hospital San Benjamín para recibir atención médica.

 

En tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y las pericias de rigor para determinar cómo se produjo el choque.

 

La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas que derivaron en el grave siniestro vial.

Temas:

choque en Colón siniestro vial accidente de tránsito
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