Patronato perdió con Güemes y sufrió la primera derrota del ciclo Candia

REDACCIÓN ELONCE
Patronato cayó 1 a 0 ante Güemes de Santiago del Estero por la Primera Nacional. El Rojinegro recibió el gol sobre el final y quedó lejos de los puestos de Reducido.
Patronato perdió con Güemes por 1 a 0 este domingo en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, en el encuentro correspondiente a la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano sufrió el gol en el tramo final del partido y sumó su primera derrota desde la llegada de Marcelo Candia.
El equipo dirigido por Candia volvió a mostrar dificultades ofensivas y padeció la presión de un rival que fue superior durante gran parte del encuentro. El único tanto del partido fue convertido por Gastón Espósito a los 42 minutos del segundo tiempo, tras una desatención defensiva del elenco rojinegro.
Con esta caída, Patronato quedó con 17 puntos y continúa fuera de la zona de Reducido. Además, Güemes ratificó su dominio histórico sobre el conjunto paranaense, al que enfrentó en siete oportunidades sin conocer la derrota.
Güemes dominó el inicio y Patronato resistió
El conjunto santiagueño comenzó el encuentro con intensidad y rápidamente generó situaciones de peligro sobre el arco defendido por Sosa. Apenas iniciado el partido, Thomas Amilivia finalizó una buena acción ofensiva y Santiago Piccioni despejó prácticamente sobre la línea para evitar la caída del arco visitante.
Minutos más tarde, el local volvió a inquietar con un cabezazo que pasó cerca y dejó en evidencia las dificultades defensivas de Patronato en el arranque del compromiso. El equipo entrerriano no lograba hacerse de la pelota ni progresar con claridad en ataque.
Con el correr de los minutos, el Patrón consiguió acomodarse parcialmente en el desarrollo gracias a las recuperaciones de Federico Bravo y Brandon Cortés. Sin embargo, las aproximaciones carecieron de profundidad y el equipo nunca logró generar ocasiones claras frente al arco rival.
El Rojinegro volvió a salvarse antes del descanso
Después de los 20 minutos, el encuentro cayó en un tramo de imprecisiones y escasa elaboración en el mediocampo. Patronato apostó al orden defensivo y cedió la iniciativa a Güemes, que insinuaba más peligro, aunque sin eficacia en la definición.
A los 41 minutos, un remate del conjunto santiagueño sorprendió a Sosa y pasó muy cerca del travesaño. Poco después, Federico Bravo volvió a salvar al Rojinegro al despejar una pelota sobre la línea cuando el local ya merecía la ventaja.
La primera etapa finalizó con Güemes como claro dominador desde el juego y las situaciones generadas. Patronato resistía con esfuerzo defensivo, pero no lograba conectar líneas ni inquietar al arquero rival.
Patronato tuvo una chance clara pero no alcanzó
En el comienzo del segundo tiempo, el conjunto paranaense mostró una leve mejora en la posesión, aunque continuó sin precisión en los últimos metros. Güemes volvió a avisar con un remate de media distancia controlado por Sosa.
La oportunidad más clara para Patronato llegó a los 16 minutos del complemento. Tras una recuperación de Heredia y una buena combinación entre Brandon Cortés y Soldano, la pelota derivó en Barolín, que sacó un remate por encima del travesaño desde el borde del área.
Esa acción fue prácticamente la única aproximación concreta del conjunto entrerriano en todo el encuentro. Con el correr de los minutos, el partido volvió a caer en la intrascendencia, aunque Güemes seguía mostrando mayor intención ofensiva.
El gol llegó sobre el cierre y Patronato no reaccionó
Cuando el empate parecía sellado, Güemes encontró la diferencia a los 42 minutos del segundo tiempo. Gian Pugliese desbordó por derecha y lanzó un centro bajo que terminó favoreciendo la llegada de Gastón Espósito, quien aprovechó una defensa mal posicionada y definió con potencia ante Sosa para establecer el 1 a 0 definitivo.
"Gastón Espósito"
Por el gol agónico del jugador de Atlético Güemes ante Patronato. pic.twitter.com/ir7RHDz0HU— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 24, 2026
La jugada reflejó una desconcentración defensiva del equipo de Candia, que hasta ese momento había sostenido el resultado pese a las dificultades futbolísticas. El gol golpeó anímicamente al Rojinegro y dejó sin margen de reacción al conjunto visitante.
En los minutos finales, Patronato intentó adelantarse con variantes ofensivas, pero el tiempo resultó insuficiente para alcanzar la igualdad. El equipo entrerriano cerró una actuación discreta y ahora deberá recuperarse en la próxima fecha, cuando enfrente a Tristán Suárez buscando volver a meterse en la pelea por el Reducido.