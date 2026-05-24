Patronato perdió 1 a 0 con Güemes de Santiago del Estero en deslucido partido

REDACCIÓN ELONCE
Patronato perdió 1 a 0 con Güemes de Santiago del Estero por la Zona B de la Primera Nacional 2026. El conjunto entrerriano resignó tres puntos importantes para escalar en la tabla.
Patronato perdió 1 a 0 con Güemes de Santiago del Estero por la Zona B de la Primera Nacional 2026.
El desarrollo del partido:
El segundo tiempo:
A los 16, un contragolpe de Patronato, fue la más clara para los entrerrianos en lo que iba del partido. La conexión entre Cortes y Soldano, derivó en un pase a Barolín, cuyo remate de izquierda en el borde del área grande, se fue por encima del travesaño.
Güemes respondió con peligroso tiro libre frente al área de Patronato, pero rebotó en la barrera y se fue al corner, que fue desperdiciado por el conjunto local.
Las chances más claras las tenía Güemes y Patronato mantenía orden en el juego, pero resignaba el ataque y no llegaba al arco rival. Al conjunto entrerriano, le costaba generar aproximaciones y el local, con más ganas que fútbol buscaba acercarse al arco de Sosa.
Gol de Güemes
A los 43 minutos del segundo tiempo, un nuevo ataque por la izquierda, fue conectado por un delantero, pero la pelota salió pifiada y fue capturada por otro jugador de Güemes, que quedó mano a mano con el arquero y convirtió el gol. La distracción defensiva terminó en gol del local y Patronato desperdiciaba el esfuerzo realizado en todo el partido.
"Gastón Espósito"
Por el gol agónico del jugador de Atlético Güemes ante Patronato. pic.twitter.com/ir7RHDz0HU— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 24, 2026
Ya sobre el final del tiempo reglamentario, Patronato realizó cambios en busca de una reacción y el empate, pero era apurado por el tiempo. El final del partido llegó sin jugadas de riesgo para Güemes y Patronato se vuelve a Entre Ríos sin puntos que lo hagan escalar en la tabla.
El primer tiempo:
Güemes empezó muy enchufado el partido. El partido arrancó con una situación clara para el local que se acercó al arco de Patronato con un remate que Sosa pudo despejar de la línea y luego, ante el rebote Piccioni, sacó también de debajo de los tres palos y la pelota salió al tiro de esquina. Luego, en el disparo desde la esquina, un cabezazo del Güemes, pasó cerca y nuevamente, se salvó el equipo de Candia.
Patronato presentaba dificultades para conseguir la pelota y progresar en el campo rival. Sin embargo, no sufrió nuevas opciones tras el susto de los primeros minutos.
El equipo entrerriano no se desesperaba en adelantarse en el campo y entregaba la iniciativa al local, que no lograba inquietar a Sosa.
Después de los 20 minutos, la pelota no tenía mucho control en el medio campo y el partido se hacía de ida y vuelta con alguna aproximación de Patronato. Pero Güemes seguía insinuando mejor juego, aunque le faltaba la puntada final.
Las emociones y las ocasiones de gol eran las grandes ausentes en el cotejo cuando transcurrían los 30 minutos. Las imprecisiones dominaban el juego y no se producían aproximaciones.
Mientras que a los 41, un remate de Güemes en el área de Patronato sorprendió a Sosa y se fue muy cerca del travesaño.
A los 44 minutos, Bravo sacó una pelota en la línea y Patronato volvió a salvarse, cuando Güemes ya era claro dominador del juego, al inclinar sus ataques por el sector derecho de la defensa entrerriana y ejecutando centros que llevaban riesgo al área del visitante.
El primer tiempo, finalizó con Güemes como protagonista de la primera parte del juego. Patronato buscó tener orden defensivo, y, a pesar que hubo desajustes, pudo contrarrestar los avances del local, pero no logró progresar en el campo y no tuvo aproximaciones para convertir.
Formaciones
Patronato: Alan Sosa; Santiago Piccioni, Facundo Heredia, Maximiliano Rueda, Federico Bravo, Franco Meritelio, Franco Soldano, Juan Salas, Joaquín Barolín, Brandon Cortés y Valentín Pereyra. DT: Marcelo Candia.
Güemes: Leandro Finocchietto; Tomás Oneto, Emilio Lazza, Axel Bordón, Marcelo Benítez; Facundo Melillán, Santiago Sala, Walter Juárez, Thomas Amilivia; David Veliz y Milton Gerez. DT: Pablo Guiñazú.