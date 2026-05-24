El entrerriano Leo Morales aportó con un gol en la final ante River para que Belgrano sea Campeón: videos

Belgrano le ganó agónicamente 3-2 a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, por primera vez en su historia.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y como informó la Agencia Noticias Argentinas, el ´Millonario´ empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dqbSnI1Q5g — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

(La Voz).

El empate del entrerriano Morales

Después de comenzar abajo en el marcador por el gol de Facundo Colidio para River, el Pirata no se desesperó, mantuvo la intensidad y salió decidido a buscar el empate ante un Kempes que empujaba desde las tribunas.

La igualdad llegó rápido. A los 26 minutos del primer tiempo, Lucas Zelarayán ejecutó un córner perfecto al corazón del área y allí apareció Leonardo Morales para ganar de arriba y meter un cabezazo letal que dejó sin chances al arquero de River.

(La Voz).

El defensor entrerriano saltó más alto que todos y salió corriendo a festejar un gol que puede quedar grabado para siempre en la historia de Belgrano. No fue un tanto más: fue el primero de Morales con la camiseta celeste y llegó nada menos que en una final del fútbol argentino.

Partidazo y delirio en la tribuna

El oriundo de Villa Urquiza y ex jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, eligió el momento perfecto para estrenarse en la red y hacer explotar al estadio Mario Alberto Kempes.

El partido, mientras tanto, se convirtió en un ida y vuelta frenético, con dos equipos decididos a jugar la final con intensidad y valentía. El primer tiempo tuvo de todo: goles, emociones, tensión y un clima espectacular en las tribunas.

Una definición electrizante, a la altura de una final inolvidable.

Hay goles que se gritan distinto. Y el empate de Belgrano en la final ante River provocó una explosión emocional imposible de describir.

Cuando llegó la igualdad celeste, la tribuna del Pirata estalló por completo. Los hinchas saltaron, lloraron, se abrazaron con desconocidos y descargaron toda la tensión acumulada en una escena conmovedora que reflejó lo que significa esta final para el pueblo celeste.

El video grabado por La Voz desde la misma popular muestra mucho más que un festejo. Se ven rostros desencajados, manos al cielo, fanáticos rezando antes de la jugada y una emoción genuina que atraviesa generaciones enteras de hinchas.