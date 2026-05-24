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Deportes Primera Nacional

Patronato empata 0 a 0 con Güemes de Santiago del Estero

Patronato empata 0 a 0 con Güemes de Santiago del Estero por la Zona B de la Primera Nacional 2026. El conjunto entrerriano busca un resultado positivo para consolidar su buena racha de partidos favorables.

24 de Mayo de 2026
Patronato juega en Santiago del Estero.
Patronato juega en Santiago del Estero. Foto: (CAP).

Patronato empata 0 a 0 con Güemes de Santiago del Estero por la Zona B de la Primera Nacional 2026. El conjunto entrerriano busca un resultado positivo para consolidar su buena racha de partidos favorables.

Patronato empata 0 a 0 con Güemes de Santiago del Estero por la Zona B de la Primera Nacional 2026. El duelo cuenta con el arbitraje de Bryan Ferreyra. Los jueces asistentes son Sebastián Osudar y Martín Grasso; mientras que el cuarto árbitro es Nelson Bejas.

 

 

El desarrollo del partido

 

Güemes empezó muy enchufado el partido. El partido arrancó con una situación clara para el local que se acercó al arco de Patronato con un remate que Sosa pudo despejar de la línea y luego, ante el rebote Piccioni, sacó también de debajo de los tres palos y la pelota salió al tiro de esquina. Luego, en el disparo desde la esquina, un cabezazo del Güemes, pasó cerca y nuevamente, se salvó el equipo de Candia.

 

 

Formaciones

 

Patronato: Alan Sosa; Santiago Piccioni, Facundo Heredia, Maximiliano Rueda, Federico Bravo, Franco Meritelio, Franco Soldano, Juan Salas, Joaquín Barolín, Brandon Cortés y Valentín Pereyra. DT: Marcelo Candia.

Temas:

Patronato Güemes Primera Nacional
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