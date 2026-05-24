Emitieron alerta violeta por bancos de niebla en Entre Ríos: la diferencia entre niebla y neblina.

Emitieron alerta violeta por bancos de niebla en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta violeta por lo cual se esperan bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad, en todo el territorio provincial.

El aviso de alerta, también abarca a una zona de la provincia de Buenos Aires.

Según el informe emitido por el SMN, durante la mañana de este lunes feriado y del martes, “el área será afectada por bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el texto de la alerta.

Cabe recordar que esta mañana, el fenómeno se pudo ver en la capital entrerriana. La niebla en Paraná fue protagonista durante la mañana de este domingo y dejó impactantes postales que fueron captadas a través de las cámaras aéreas de Elonce. Las imágenes captadas desde el aire mostraron cómo la niebla avanzó sobre la ciudad, formando un manto uniforme que apenas permitía distinguir algunas construcciones y árboles.

Recomendaciones:

1- Evitá circular.

2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.

4- Reducí la velocidad.

5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

6- Mantenete informado por las autoridades.

Qué diferencia hay entre niebla y neblina

De acuerdo con especialistas en meteorología, tanto la niebla como la neblina son nubes a ras del suelo formadas por finísimas gotas de agua en suspensión. La principal diferencia entre ambos fenómenos está vinculada a la visibilidad horizontal que permiten.

Se considera niebla cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro. En esos casos, la densidad de las gotas de agua es mayor y dificulta considerablemente observar a distancia. Este fenómeno suele afectar la circulación vehicular, la navegación y diversas actividades al aire libre.

En cambio, la neblina se caracteriza por permitir una visibilidad superior a un kilómetro. Las partículas de agua están menos concentradas y, aunque el ambiente se mantiene húmedo y cubierto, es posible distinguir objetos a mayor distancia.