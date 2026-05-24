Citroën dejará de fabricar en Argentina tras 28 años: comenzaron los retiros voluntarios y las suspensiones

La histórica presencia industrial de Citroën en Argentina llegará a su fin. Stellantis, el grupo automotor propietario de la marca francesa, resolvió concentrar la producción regional en Brasil y discontinuar la fabricación local de vehículos en la planta bonaerense de El Palomar, ubicada en el partido de Tres de Febrero.

La medida marca el cierre de una etapa iniciada en 1998, cuando la automotriz regresó al país tras una primera experiencia industrial entre 1978 y 1990. El último modelo fabricado localmente fue la Berlingo Furlon, que ahora será reemplazada por la nueva Berlingo Van L2 importada desde España.

Aunque Citroën dejará de producir autos en territorio argentino, la compañía continuará operando comercialmente en el país y fortalecerá su estrategia industrial regional desde Brasil, donde actualmente fabrica modelos como el C3, Basalt y Aircross. Además, mantendrá actividad productiva en Uruguay con el utilitario Jumpy.

Impacto en la planta de El Palomar

La reestructuración también golpea a la histórica planta de El Palomar, donde además dejarará de fabricarse la Peugeot Partner. A partir de ahora, solamente continuarán en producción los modelos Peugeot 208 y Peugeot 2008.

El complejo industrial atraviesa un escenario delicado marcado por la caída de la demanda y una fuerte reducción en el ritmo de actividad. Según trascendió, ya comenzaron las suspensiones programadas de personal y el cierre de uno de los turnos de producción.

Fuentes vinculadas al sector autopartista indicaron que habrá nuevas suspensiones durante dos semanas y otra paralización prevista entre el 13 y el 26 de julio. En paralelo, Stellantis inició un plan de retiros voluntarios destinado a reducir la plantilla laboral.

Retiros voluntarios y preocupación laboral

De acuerdo con información publicada por el periodista Jorge Duarte, del portal Infogremiales, la empresa ofrece entre cinco y siete salarios adicionales a los trabajadores para evitar conflictos sindicales durante el proceso de ajuste.

Además, cerca de 400 contratos temporarios vencerían en los próximos días y, según publicó La Gaceta, no serían renovados. La situación genera preocupación entre los empleados y el sector automotor por el impacto laboral de la decisión.

Mientras avanza esta reorganización industrial, Stellantis apuesta fuertemente al crecimiento del segmento SUV en la región. En ese contexto, recientemente presentó en Argentina el nuevo Citroën C5 Aircross.

Durante el lanzamiento, Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina, destacó el contexto competitivo que atraviesa el mercado automotor nacional. “Más de 20 marcas se reactivaron y otras 20 llegaron. Hoy son 40 marcas compitiendo de igual a igual”, aseguró.

El ejecutivo sostuvo además que el segmento SUV ya representa el 45% del mercado argentino y proyectó que durante 2026 se comercializarán alrededor de 580.000 unidades, un volumen similar al registrado el año pasado.