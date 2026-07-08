Autoridades municipales destacaron el valor de la Independencia y convocaron a celebrar el 9 de Julio

REDACCIÓN ELONCE
La gala artística patria reunió a autoridades, artistas y vecinos en el Teatro 3 de Febrero, donde se puso en valor la historia argentina, la cultura local y las actividades previstas para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia.
La gala artística patria volvió a convertirse en uno de los eventos centrales de la agenda oficial de Paraná para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. En la antesala del 9 de Julio, el Teatro 3 de Febrero abrió sus puertas para recibir a autoridades municipales, referentes culturales y vecinos que participaron de una velada dedicada a la historia, la música y la identidad nacional.
Durante la cobertura realizada desde el lugar, participaron la intendenta Rosario Romero, el viceintendente David Cáceres y el secretario de Cultura, Rubén Clavenzani, quienes compartieron detalles de las actividades previstas para la fecha patria y reflexionaron sobre el significado de la independencia en el contexto actual.
Al ingresar al teatro, las autoridades destacaron el carácter simbólico de la celebración, marcada también por la presencia de artistas locales y de instituciones culturales que formaron parte del espectáculo preparado especialmente para la ocasión.
Actividades para conmemorar el 9 de Julio
La intendenta Rosario Romero anunció el cronograma previsto para el Día de la Independencia y destacó la participación de los vecinos en la organización de algunas de las propuestas. "Estamos celebrando el 9 de julio. Mañana tendremos muchas actividades que empiezan a las 8:30 de la mañana y culminan con un desfile que pidieron los vecinos. Eso quiero destacarlo porque recibimos una nota de todos los vecinos de calle Báez, de la zona de Paracao que pidieron que el desfile se haga allá".
Asimismo, confirmó que el desfile cívico-militar contará con la participación de instituciones educativas, clubes y organizaciones de la ciudad. "Así que allá en Báez y General Espejo, vamos a estar con un desfile cívico y militar. Van muchos miembros de la comunidad, incluso hasta escuelas, pese a que están de vacaciones, y van a participar clubes de la ciudad".
Respecto de la gala desarrollada en el Teatro 3 de Febrero, Romero señaló: "Esta noche, como es usual, tenemos la gala del teatro. En la gala del teatro, los artistas, tanto canto, baile como música, nos van a deleitar y terminaremos seguramente, como hacemos siempre los paranaenses, cantando el himno todos juntos".
Una mirada sobre el presente del país
Consultada sobre el significado de la fecha patria y la situación actual de la Argentina, la intendenta expresó una reflexión vinculada al desarrollo federal y al rol de los gobiernos locales: "Mañana mi mensaje va a ser un análisis de aquella Independencia y de lo que nos falta. Yo advierto que no se nos escapa que hay necesidad de ajustar cuentas a la Argentina, de mejorar la economía, pero a nosotros, desde los estados municipales, nos llama la atención la no visión de la Argentina".
En ese sentido agregó: "La Argentina tiene que verse en su conjunto y los requerimientos de los gobiernos locales y de los gobiernos provinciales no tienen que ser visto como un gasto como se ven desde Nación".
Además, sostuvo: "Creo en una Argentina que se desarrolla conjuntamente, que mira no solamente el AMBA, sino todo el país. Y yo creo que en eso nos falta mucho".
El valor histórico de la independencia
Por su parte, el viceintendente David Cáceres recordó el significado histórico de la Declaración de la Independencia y la necesidad de continuar fortaleciendo el desarrollo nacional: "La verdad que hoy conmemoramos y celebramos un día muy caro al sentimiento de todos los argentinos. Aquí el 9 de julio, precisamente los diputados reunidos declararon la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue una proclamación política".
También afirmó: "Después hubo que recorrer un largo camino para realmente tener un país industrializado que fuera netamente independiente en términos económicos".
Finalmente, destacó el clima de unidad que atraviesa al país durante estas jornadas: "Es un día lleno de emociones y ojalá que lo podamos disfrutar esta noche y mañana con todas las actividades, con el desfile y también disfrutar la ciudad en este fin de semana largo".
Cultura, historia y artistas locales
El secretario de Cultura, Rubén Clavenzani, explicó que la propuesta artística fue concebida para combinar distintas expresiones culturales con un recorrido por momentos clave de la historia argentina: "Venir a un acto de esta naturaleza significa reconocer y revisar un poco nuestra historia, además de los espectáculos que nos van a honrar con artistas nuestros".
Además, adelantó parte de la programación: "Va a abrir la Asociación Verdiana, el Ballet "Expresarte", pero además va a haber una intervención teatral donde narra una historia clave. ¿Cómo incidió el General San Martín por entonces para que se celebre el Congreso de Tucumán en 1816?".