El Senado de la Nación convocó a sesión para debatir la ley de Propiedad Privada y más de 30 pliegos judiciales

El Senado sesionará el próximo 16 de julio para avanzar en el tratamiento del proyecto de Propiedad Privada y una treintena de pliegos judiciales. La convocatoria fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el acompañamiento del oficialismo, bloques dialoguistas y Convicción Federal.

La iniciativa sobre Propiedad Privada propone modificaciones en el régimen de adquisición de tierras por parte de extranjeros y establece nuevos mecanismos para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados. Sin embargo, el texto aún mantiene diferencias entre las distintas bancadas, luego de los cambios incorporados durante su debate en comisión.

Persisten diferencias sobre la compra de tierras

Uno de los aspectos que continúa generando debate es la posibilidad de que Estados o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales en el país.

Ese punto recibió cuestionamientos incluso por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que otros artículos, como los vinculados a los barrios populares, fueron eliminados durante el tratamiento en comisión.

El oficialismo buscará alcanzar los consensos necesarios para lograr la aprobación del proyecto durante la sesión prevista para mediados de julio.

Pliegos judiciales y agenda legislativa

Además de la iniciativa sobre Propiedad Privada, el Senado tratará más de 30 pliegos judiciales, un tema que cuenta con respaldo de distintos bloques y facilitaría la obtención del quórum para iniciar la sesión.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria también se definió una nueva convocatoria para el 6 de agosto, cuando la Cámara alta prevé debatir los proyectos de Salud Mental, la denominada ley Hojarasca y la iniciativa sobre falsas denuncias.

La reforma política sigue sin fecha

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó el cronograma legislativo y aseguró que el oficialismo buscará acelerar el tratamiento de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

En tanto, la reforma política que contempla la eliminación o suspensión de las PASO continúa sin fecha definida para su tratamiento y permanece sujeta a futuras negociaciones entre las distintas fuerzas representadas en el Senado.