El Senado debatirá reforma de la ley General de Sociedades: descentralización y empresas sin empleados

La reforma de la Ley General de Sociedades comenzará a debatirse este miércoles en el Senado de la Nación con una reunión informativa en la comisión de Legislación General, donde expondrá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca introducir cambios profundos en el funcionamiento de las sociedades comerciales, reduciendo la intervención estatal en la organización de las empresas y otorgando mayor autonomía a los socios para definir las reglas de funcionamiento de sus negocios.

La reunión está prevista para las 15.30 y será encabezada por la presidenta de la comisión, la senadora neuquina Nadia Márquez. También participarán la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez.

Menos intervención estatal y más libertad para los socios

Uno de los ejes centrales del proyecto es que las disposiciones de la ley pasen a tener un carácter supletorio, otorgando mayor relevancia a los estatutos que acuerden los propios socios.

Según los fundamentos de la propuesta, el objetivo es terminar con la tutela estatal sobre la forma en que las empresas organizan sus actividades, estableciendo que las restricciones impuestas por organismos públicos sean excepcionales y de interpretación restrictiva.

Además, se plantea limitar la capacidad de los registros públicos para imponer regulaciones que excedan lo previsto por la legislación nacional.

Otro aspecto destacado es que el objeto social podrá ser amplio y abarcar múltiples actividades, sin la obligación de mantener una relación directa entre ellas.

Sociedades automatizadas e inteligencia artificial

Entre las novedades más innovadoras figura la creación de la denominada “Sociedad Automatizada”, una figura jurídica que podrá operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados para desarrollar sus tareas ordinarias.

La iniciativa también incorpora las denominadas DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras que pueden funcionar de manera total o parcialmente autónoma mediante tecnología blockchain y participaciones representadas en tokens digitales.

De aprobarse, estas nuevas figuras quedarían incorporadas al marco legal argentino, reconociendo modelos empresariales vinculados a la economía digital y a las nuevas tecnologías.

Digitalización total de los trámites societarios

El proyecto también apunta a profundizar la transformación digital de las empresas.

Entre otras medidas, prevé la incorporación del domicilio electrónico y la sede electrónica, la utilización de libros digitales, la realización de asambleas virtuales y la posibilidad de constituir sociedades mediante firma digital o electrónica.

Asimismo, se propone la creación de un legajo digital público para cada empresa, facilitando el acceso a la información societaria y reduciendo trámites presenciales.

Según los fundamentos de la iniciativa, estas modificaciones buscan adecuar el régimen legal a una realidad donde muchas compañías operan mediante plataformas tecnológicas, estructuras remotas o equipos distribuidos geográficamente.

Nuevas formas de "aportar capital"

La reforma también amplía las modalidades de aportes que podrán realizar los socios al momento de constituir una sociedad.

Además de bienes y dinero, se permitirá incorporar derechos, créditos, activos digitales, obligaciones de dar o hacer y otras prestaciones susceptibles de valoración económica.

El Gobierno sostiene que este cambio permitirá reconocer el valor de activos intangibles, tecnológicos o digitales que hoy resultan fundamentales para numerosos emprendimientos y empresas de base tecnológica.

Con la exposición de Sturzenegger comenzará formalmente el debate legislativo de una iniciativa que apunta a modificar una ley vigente desde 1972 y que podría introducir cambios significativos en el funcionamiento de las sociedades comerciales en Argentina.