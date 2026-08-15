Argentina tuvo la segunda inflación más alta de Latinoamérica en julio

Argentina registró en julio la segunda inflación mensual más alta de Latinoamérica, con un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,1%, y solamente fue superada por Venezuela, donde el aumento de los precios alcanzó el 19,9%.

De acuerdo con un relevamiento realizado por Agencia Noticias Argentinas sobre los índices publicados en distintos países de la región, las cifras ubicaron a Venezuela y Argentina, en ese orden, al frente del ranking latinoamericano durante el séptimo mes del año.

Mientras el indicador venezolano se acercó al 20% mensual, la inflación argentina se ubicó en 2,1%. Por detrás aparecieron países con variaciones considerablemente menores.

Qué pasó con los precios en otros países

En Perú, los precios registraron durante julio un incremento mensual del 0,29%, mientras que Colombia presentó una variación del 0,17%.

En Chile, en tanto, el índice avanzó un 0,1%, mientras que Brasil registró una variación mensual del 0,07%, una cifra similar a la informada por Uruguay.

Ecuador todavía no había presentado el dato correspondiente a julio al momento de realizarse el relevamiento.

Paraguay y Bolivia registraron deflación

En el extremo opuesto del relevamiento aparecieron Paraguay y Bolivia, los dos países que registraron una caída general de los precios durante julio.

En Paraguay, el índice presentó una variación mensual negativa del 0,1%, mientras que Bolivia tuvo una deflación considerablemente mayor, del 2,79%.

En el caso boliviano, medios de ese país atribuyeron la disminución principalmente a la normalización del abastecimiento de bienes después de los bloqueos registrados durante mayo y junio, que previamente habían afectado la oferta de diferentes productos.