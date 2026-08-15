 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Terremoto en Indonesia dejó al menos 38 muertos y unos 2.000 evacuados: imágenes del desastre

El potente terremoto golpeó la isla de Flores, provocó derrumbes y obligó a unas 2.000 personas a abandonar sus hogares. Se emitió una alerta de tsunami que luego fue levantada, mientras continuaban las tareas de rescate.

15 de Agosto de 2026
Magnitud 7,7.
Magnitud 7,7.

El potente terremoto golpeó la isla de Flores, provocó derrumbes y obligó a unas 2.000 personas a abandonar sus hogares. Se emitió una alerta de tsunami que luego fue levantada, mientras continuaban las tareas de rescate.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la isla de Flores, en el este de Indonesia, y dejó decenas de personas fallecidas, heridos y graves daños materiales. Alrededor de 2.000 habitantes fueron evacuados mientras los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

 

El balance de víctimas se modificó durante el transcurso de la jornada. Las autoridades indonesias habían informado inicialmente 38 fallecidos, dos heridos graves y 11 personas con lesiones leves, aunque reportes posteriores elevan la cantidad de muertos.

El movimiento ocurrió durante las primeras horas del sábado y fue seguido por numerosas réplicas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el sismo a unos 10 kilómetros de profundidad, cerca de la isla de Flores, mientras que las zonas próximas al epicentro sufrieron derrumbes, deslizamientos y cortes en las comunicaciones.

Alerta de tsunami y evacuaciones

 

Tras el terremoto, las autoridades emitieron una alerta de tsunami y recomendaron a quienes residían en sectores costeros trasladarse inmediatamente hacia zonas elevadas.

La advertencia fue levantada posteriormente. No obstante, se registraron pequeñas olas de tsunami en algunos puntos de la costa, mientras miles de habitantes permanecieron temporalmente alejados de sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

Las autoridades indonesias desplegaron brigadas de emergencia, personal sanitario y fuerzas de seguridad. Las tareas estuvieron concentradas en las áreas más castigadas, donde edificios y viviendas quedaron destruidos o seriamente dañados.

 

Búsqueda de sobrevivientes entre los escombros

 

En Maumere, una de las localidades afectadas, los equipos de rescate buscaron personas atrapadas entre estructuras derrumbadas. También se reportaron daños en establecimientos educativos, centros sanitarios, edificios gubernamentales y lugares de culto.

Los trabajos estuvieron dificultados por los deslizamientos de tierra, caminos bloqueados, cortes de electricidad y problemas en las comunicaciones. Algunas zonas próximas al epicentro permanecían con dificultades de acceso durante las primeras horas posteriores al desastre.

Además de atender a los heridos, las autoridades comenzaron a instalar refugios temporales para las familias que debieron abandonar sus casas y desplegaron asistencia logística para las comunidades damnificadas.

Una región con intensa actividad sísmica

 

Indonesia está ubicada sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de diferentes placas tectónicas.

Esta condición geológica provoca que el archipiélago registre miles de movimientos sísmicos cada año y haya sufrido algunos de los terremotos y tsunamis más devastadores de las últimas décadas.

Temas:

Terremoto Indonesia víctimas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso