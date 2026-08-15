Terremoto en Indonesia dejó al menos 38 muertos y unos 2.000 evacuados: imágenes del desastre

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la isla de Flores, en el este de Indonesia, y dejó decenas de personas fallecidas, heridos y graves daños materiales. Alrededor de 2.000 habitantes fueron evacuados mientras los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

El balance de víctimas se modificó durante el transcurso de la jornada. Las autoridades indonesias habían informado inicialmente 38 fallecidos, dos heridos graves y 11 personas con lesiones leves, aunque reportes posteriores elevan la cantidad de muertos.

El movimiento ocurrió durante las primeras horas del sábado y fue seguido por numerosas réplicas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el sismo a unos 10 kilómetros de profundidad, cerca de la isla de Flores, mientras que las zonas próximas al epicentro sufrieron derrumbes, deslizamientos y cortes en las comunicaciones.

Alerta de tsunami y evacuaciones

Tras el terremoto, las autoridades emitieron una alerta de tsunami y recomendaron a quienes residían en sectores costeros trasladarse inmediatamente hacia zonas elevadas.

🔴Imágenes del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado 15 de agosto la costa de la isla indonesia de Flores. El jefe de la BNPB, Suharyanto, explicó en rueda de prensa que "se registraron 38 fallecidos, dos heridos graves, 11 leves y 2.000 evacuados", sin detallar,… pic.twitter.com/fMMHSRsLEs — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 15, 2026

La advertencia fue levantada posteriormente. No obstante, se registraron pequeñas olas de tsunami en algunos puntos de la costa, mientras miles de habitantes permanecieron temporalmente alejados de sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

Las autoridades indonesias desplegaron brigadas de emergencia, personal sanitario y fuerzas de seguridad. Las tareas estuvieron concentradas en las áreas más castigadas, donde edificios y viviendas quedaron destruidos o seriamente dañados.

Búsqueda de sobrevivientes entre los escombros

En Maumere, una de las localidades afectadas, los equipos de rescate buscaron personas atrapadas entre estructuras derrumbadas. También se reportaron daños en establecimientos educativos, centros sanitarios, edificios gubernamentales y lugares de culto.

🌏 INDONESIA 🇮🇩 | #TERREMOTO 7.7 📹 IMÁGENES DE PÁNICO: El miedo se desató cerca de la costa de Ternate, y las personas tuvieron que ser evacuadas a zonas seguras. Las autoridades están evaluando posibles daños y víctimas. Hay alerta de tsunami 🌊 https://t.co/Onr2CnG1zX pic.twitter.com/4BdOF61p4G — XAlertNow (@xalertnow) August 15, 2026

Los trabajos estuvieron dificultados por los deslizamientos de tierra, caminos bloqueados, cortes de electricidad y problemas en las comunicaciones. Algunas zonas próximas al epicentro permanecían con dificultades de acceso durante las primeras horas posteriores al desastre.

Además de atender a los heridos, las autoridades comenzaron a instalar refugios temporales para las familias que debieron abandonar sus casas y desplegaron asistencia logística para las comunidades damnificadas.

#AHORA edificios y construcciones colapsan en Indonesia, imágenes muestran el pánico que vivió su población al momento del movimiento telúrico #terremoto #indonesia #ULTIMO pic.twitter.com/qxUcWirrEd — Pablo Ramos Rivas (@pabloramosrivas) August 14, 2026

Una región con intensa actividad sísmica

Indonesia está ubicada sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de diferentes placas tectónicas.

#Ahora ⚠️🇮🇩 Graves daños en Indonesia tras terremoto de 7,7 grados, hay alerta de tsunami. pic.twitter.com/gzuRpb7IA9 — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) August 14, 2026

Esta condición geológica provoca que el archipiélago registre miles de movimientos sísmicos cada año y haya sufrido algunos de los terremotos y tsunamis más devastadores de las últimas décadas.