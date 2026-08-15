El Niño se intensifica: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

El Niño de 2026-2027 sería el más fuerte jamás registrado

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) actualizó sus proyecciones sobre El Niño 2026 y elevó al 95% la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre. El rápido calentamiento registrado en el océano Pacífico ecuatorial reforzó la posibilidad de un evento excepcional.

El Centro de Predicción Climática (CPC) publicó una nueva edición de su Informe de Diagnóstico ENSO, en el que reunió las previsiones oficiales sobre la evolución de la Oscilación del Sur de El Niño.

Uno de los principales indicadores fue la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, que alcanzó una anomalía semanal de 1,8 °C. Según un análisis de Meteored Brasil basado en la serie histórica del CPC/NOAA, nunca antes ese nivel se había registrado tan temprano en el año.

El Niño podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” en agosto

Las proyecciones indicaron que, hacia finales de agosto, las anomalías semanales podrían superar los 2 °C y entrar dentro de la categoría considerada “muy fuerte”. De concretarse, el fenómeno continuaría mostrando una evolución particularmente acelerada.

Durante la última semana analizada se observaron anomalías de +1,8 °C en Niño 3.4, +2,4 °C en Niño 3 y +3,3 °C en Niño 1+2. En tanto, la región Niño 4 presentó un registro de +0,3 °C.

Los valores evidenciaron que el calentamiento se concentró especialmente sobre sectores centrales y orientales del Pacífico ecuatorial.

La actualización también mostró un importante cambio respecto del informe difundido en julio. En aquel momento, la posibilidad de un El Niño muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre se ubicaba alrededor del 81%. En agosto, la estimación ascendió hasta aproximadamente el 95%, es decir, unos 14 puntos porcentuales, indica el sitio Meteored.

Un registro que superó al Super El Niño de 1997-1998

Otro dato que llamó la atención estuvo relacionado con la velocidad del calentamiento. La anomalía de 1,8 °C en la región Niño 3.4 se registró durante la semana centrada en el 5 de agosto.

El antecedente más temprano correspondía al denominado Super El Niño de 1997-1998, cuando ese mismo nivel había sido alcanzado el 20 de agosto. En otros episodios intensos, el umbral recién se había superado entre septiembre y octubre.

Sin embargo, los especialistas remarcaron que alcanzar tempranamente una anomalía semanal de 1,8 °C no implicaba, por sí solo, que el episodio 2026-2027 fuera a convertirse en el más intenso de la historia.

La intensidad definitiva de El Niño no se estableció únicamente a partir de registros semanales, sino mediante promedios correspondientes a períodos de tres meses. Por ese motivo, todavía será necesario observar la evolución del Pacífico durante los próximos meses.

Los modelos anticipan un posible pico superior a 3 °C

El escenario adquirió relevancia por la combinación entre la velocidad del calentamiento oceánico y las proyecciones de los principales modelos climáticos. Desde mediados de abril, las sucesivas actualizaciones reforzaron el pronóstico de temperaturas cada vez más elevadas en el Pacífico ecuatorial.

Algunos modelos llegaron a proyectar un pico superior a los 3 °C. Si ese escenario finalmente se concretara en los promedios utilizados para medir el fenómeno, El Niño 2026-2027 podría ubicarse entre los eventos más intensos registrados.

La principal incógnita estará centrada ahora en cuánto podrá avanzar el calentamiento durante los próximos meses. Históricamente, El Niño suele alcanzar su máxima intensidad entre la primavera y el comienzo del verano del hemisferio sur.

Por ese motivo, la evolución entre octubre y diciembre resultará determinante para establecer la magnitud definitiva de un episodio que ya presentó registros inusualmente tempranos.