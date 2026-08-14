Virus sincicial respiratorio en aumento: advierten por el riesgo en bebés y detallan señales de alarma

El virus sincicial respiratorio (VSR) está en aumento y los casos pueden continuar hasta septiembre, advirtió la doctora Analía de Cristófano, jefa de la Sección de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. En diálogo con Elonce, explicó que afecta especialmente a los menores de un año y constituye una de las principales causas de bronquiolitis e internaciones respiratorias durante los meses fríos.

“Es un virus que afecta a las vías respiratorias y, sobre todo, a las personas menores de un año. Habitualmente produce bronquiolitis”, explicó la especialista.

De Cristófano señaló que la evolución puede ser muy diferente entre los pacientes. “Puede producir cuadros leves, pero muchas veces pueden ser graves, requerir internación y que, durante esa internación, los pacientes reciban oxígeno”, advirtió.

Cuáles son las señales de alarma

La infección puede comenzar con manifestaciones similares a las de otros cuadros respiratorios. “Los síntomas pueden empezar con tos y mocos”, indicó la infectóloga.

El escenario cambia cuando el virus compromete las vías respiratorias bajas. En esos casos, la dificultad para respirar se transforma en uno de los principales signos que deben observar las familias.

“Uno empieza a ver que los niños pueden tener dificultad para respirar y eso se evidencia con un aumento de la frecuencia respiratoria y con un esfuerzo que hacen los chicos”, detalló.

Ese esfuerzo, explicó, puede identificarse a simple vista. “Lo podemos ver en la panza y en las costillas, porque vemos que se hunden. Les cuesta largar el aire y respirar”, señaló.

La fiebre también puede presentarse, particularmente entre los niños pequeños. Sin embargo, De Cristófano insistió en que la dificultad respiratoria constituye una de las pautas de alarma fundamentales para realizar una consulta médica.

“Estamos en aumento de casos”

Consultada por la circulación actual del virus, la especialista confirmó que se encontraba atravesando su período estacional.

“El virus empieza a aumentar alrededor de abril y la temporada se extiende hasta septiembre. Es muy estacional porque generalmente se da, sobre todo, en invierno y el pico suele ser bien invernal”, explicó.

Respecto de la situación actual, sostuvo: “Ahora estamos en aumento de casos y van a continuar. Siempre conocemos el pico una vez que pasa, pero sabemos que está en aumento y que los casos duran hasta septiembre”.

De Cristófano también aclaró una asociación frecuente entre las enfermedades respiratorias y las bajas temperaturas. “No es que el frío enferma, sino que hay una transmisión de virus. Hace que seamos más propensos a enfermarnos de estos cuadros respiratorios”, explicó.

Según indicó, las bajas temperaturas también favorecen determinadas condiciones en las mucosas que facilitan la transmisión viral.

Cómo prevenir los contagios en bebés

La infectóloga remarcó que en los últimos años cambiaron las posibilidades para enfrentar al virus sincicial respiratorio, especialmente debido a la incorporación de herramientas preventivas.

“Cambió el paradigma porque era una enfermedad para la que no teníamos ninguna forma de prevención y hoy existen formas”, destacó ante Elonce.

Una de esas estrategias es la vacunación durante el embarazo. Los anticuerpos generados por la madre son transferidos al bebé y permiten brindarle protección durante sus primeros meses de vida.

“Hay una vacuna para las embarazadas. Esa vacuna le transmite anticuerpos al bebé y previenen la enfermedad durante los primeros seis meses”, explicó.

La especialista indicó que la aplicación se programa teniendo en cuenta la temporada de circulación viral para que esa protección coincida con el período de mayor riesgo para el recién nacido.

El anticuerpo monoclonal, otra herramienta

De Cristófano también destacó la existencia del nirsevimab, un anticuerpo monoclonal utilizado como herramienta preventiva frente al VSR.

“Cuando nos dan una vacuna, nuestro cuerpo hace esos anticuerpos; en este caso, los anticuerpos ya están formados”, explicó.

Según detalló, actualmente existe cobertura nacional para determinados pacientes con factores de riesgo graves. También puede administrarse a niños sanos en determinados escenarios, aunque esa estrategia no cuenta actualmente con cobertura nacional generalizada.

La indicación puede contemplarse, explicó, en bebés cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo o cuando la inmunización materna no pudo generar adecuadamente los anticuerpos antes del nacimiento.

“Si alguien está enfermo, que no se acerque al bebé”

Más allá de las herramientas farmacológicas, la especialista insistió en las medidas cotidianas para disminuir la exposición de los bebés, especialmente aquellos de menor edad.

El VSR se transmite principalmente mediante secreciones respiratorias y por contacto. Esto representa un desafío en guarderías, jardines o familias con varios niños, donde compartir objetos y tocar diferentes superficies forma parte de la rutina.

“En los bebés muy pequeños tenemos que tener muy en cuenta que las infecciones pueden ser muy graves. Entonces hay que cuidar mucho el entorno y, si alguien está enfermo, tratar de que no se acerque a ese bebé”, recomendó.

La infectóloga planteó un ejemplo concreto: “Si tenemos una reunión familiar y hay alguien enfermo, o no va el enfermo o no vamos nosotros con el bebé chiquitito, sobre todo si ese bebé es menor de seis meses; menor de tres meses, todavía peor”.

Evitar lugares cerrados y recuperar cuidados de la pandemia

De Cristófano aconsejó además evitar exponer innecesariamente a bebés muy pequeños a espacios cerrados y concurridos durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios.

“En invierno no hay que ir con estos bebés a lugares muy cerrados donde también hay transmisión de virus”, sostuvo.

En ese sentido, apeló a algunos hábitos incorporados durante la emergencia por Covid-19. “Tenemos que recordar un poco lo que hacíamos en pandemia. Esas son las recomendaciones de prevención de transmisión de virus que quizás en pandemia hacíamos todos. Hoy tenemos que pensar en eso para estos niños tan pequeños”, afirmó.

La especialista aclaró que detectar específicamente el VSR mediante estudios se realiza principalmente en los pacientes que requieren internación.

La vacuna redujo los cuadros graves

Uno de los datos destacados por De Cristófano surgió de la experiencia observada desde la incorporación de la vacunación.

“Con la aplicación de la vacuna, que se aplica a nivel nacional y masivamente, vemos que bajaron un poco los cuadros graves”, afirmó.

Sin embargo, marcó una diferencia importante: “No bajó la cantidad de chicos que se internan y se enferman, al menos esta es la experiencia que nosotros tenemos en el hospital”.

Por ese motivo, aseguró que el VSR continúa teniendo una presencia significativa entre los pacientes pediátricos. “Sigue siendo un virus prevalente, un virus que puede complicarse y que lo seguimos viendo”, remarcó.

Los niños que presentan determinadas condiciones previas requieren especial atención. “Los pacientes que tienen algún factor de riesgo, enfermedades cardíacas o pulmonares, tienen cuadros mucho más severos”, explicó.

Un dato que dimensiona el impacto del virus

La especialista aportó además un dato de la población atendida dentro del sistema de salud vinculado al Hospital Italiano que permite dimensionar la incidencia de esta infección entre los menores de un año.

“El 5% de todos los niños afiliados al plan de salud menores de un año se interna por año por un virus sincicial respiratorio”, precisó.

De Cristófano contrastó esa cifra con estadísticas de otros ámbitos: “Si uno ve estadísticas a nivel de países, a veces hablan de un 2% o un 3%, y acá vemos un 5%, que es un montón. Es una cantidad muy grande para hablar de una sola enfermedad, de un solo virus”.

Además, aclaró que ese porcentaje corresponde específicamente a bronquiolitis provocadas por VSR y no al total de internaciones por bronquiolitis originadas por distintos agentes.

“Es una enfermedad muy prevalente en este grupo de edad”, enfatizó.

Una estrategia para intentar reducir las internaciones

De Cristófano explicó que en el sistema de salud donde trabaja comenzaron a combinar distintas herramientas preventivas con el objetivo de disminuir las hospitalizaciones.

VSR: El principal virus en internaciones respiratorias

“Decidimos hacer una estrategia combinada entre la vacuna a la embarazada y aplicar el anticuerpo a los niños que nacen y cuya mamá no recibió la vacuna o la recibió hace mucho tiempo”, señaló.

El objetivo, remarcó, es evitar que los bebés lleguen a necesitar atención hospitalaria. “Lo hacemos con la intención de que esos niños logren no internarse, porque vimos que con la vacuna se redujeron los casos graves, pero no se redujo la cantidad de internados”, explicó.

Para la especialista, la disponibilidad de la inmunización materna y de los anticuerpos monoclonales modificó las posibilidades de prevención frente a una enfermedad que continúa teniendo un fuerte impacto durante los primeros meses de vida.