Se confirmaron tres nuevos casos de tuberculosis en la cárcel de Gualeguaychú

La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú ya registra cuatro casos de tuberculosis. Al confirmado hace unos días, se sumaron tres nuevos en el marco del operativo realizado por personal del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario.

El primer interno había sido trasladado e internado en el nosocomio tras confirmarse el diagnóstico y posteriormente recibió el alta hospitalaria. Actualmente se encuentra nuevamente en la unidad penitenciaria, aislado y bajo seguimiento sanitario.

A partir de la detección del primer caso, se realizaron estudios a internos que pudieron haber tenido contacto con la persona afectada. Durante el jueves se efectuaron pruebas a un primer grupo y el sábado se realizaron análisis a un segundo grupo.

Como resultado de estos controles surgieron los tres nuevos casos, situación que demuestra la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica permanente dentro de la unidad, indica Radio Máxima.

Estos nuevos casos, adquieren relevancia porque en abril de este año ya se había registrado un caso de tuberculosis en la misma unidad penal. Ahora, apenas unos meses después, aparecen nuevamente casos y el estudio de los contactos permite identificar tres personas más afectadas.

El operativo del Nodo Epidemiológico constituye una respuesta sanitaria necesaria y permite actuar frente a los nuevos diagnósticos. Sin embargo, la aparición de tres casos adicionales a partir del estudio de los contactos debería servir también para revisar los protocolos de prevención y vigilancia implementados en la unidad.

La tuberculosis tiene tratamiento y puede curarse, pero la detección temprana y el seguimiento de los contactos son fundamentales para evitar nuevos contagios.