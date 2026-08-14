Becas Progresar Obligatorio: hasta cuándo hay tiempo para anotarse 

La segunda convocatoria del año para Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería está vigente. El trámite es online y el beneficio alcanza hasta $35.000 mensuales.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó que está vigente el inicio del segundo período de inscripciones a Progresar Obligatorio que se extenderá hasta el 4 de septiembre.
Para acceder a Progresar Obligatorio, los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años. Respecto a los ingresos del postulante y de su grupo familiar, estos no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. A su vez, es requisito acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con las condiciones establecidas para la línea.
La presencialidad a clases se evaluará mediante certificaciones anuales, por lo que un registro negativo en el control de asistencia podría derivar en la suspensión de la beca. Asimismo, los titulares deben completar las Actividades de Extensión Formativa de carácter obligatorio, cuyo cumplimiento y acreditación son indispensables para percibir el cobro total del beneficio.
La inscripción es gratuita y se efectúa desde la plataforma del programa. Para iniciar la solicitud, cada aspirante debe poseer una cuenta activa en Mi Argentina para la validación de identidad y registrar un CBU o CVU titular donde se abonará el beneficio. La gestión es personal y no requiere de intermediarios ni gestores.
La medida comprende las líneas destinadas a la finalización de la educación obligatoria, el fomento de la educación superior y Progresar Enfermería. Los períodos para presentar las solicitudes serán diferentes de acuerdo con cada modalidad.
Esta nueva instancia se suma a la primera convocatoria realizada durante el año. El programa tiene como objetivo promover la permanencia, reinserción y finalización de los estudios entre jóvenes que cumplen con las condiciones establecidas.
Inscripciones
Para la línea Finalización de la educación obligatoria, el período de inscripción de la segunda convocatoria se extenderá desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2026.
En tanto, quienes busquen acceder a las líneas Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería podrán anotarse desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre.
Las fechas resultan especialmente relevantes para quienes no lograron ingresar al programa durante la primera convocatoria del año o necesitan realizar su solicitud durante esta nueva instancia.
Qué son las Becas Progresar
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) fue creado para generar oportunidades de permanencia, egreso y reinserción educativa, tanto en los niveles obligatorios como en la educación superior y formación técnico profesional.
Para 2026, la Secretaría de Educación había establecido en la primera convocatoria un monto mensual de 35.000 pesos para las líneas Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior, Progresar Enfermería y Formación Profesional.
El acceso al beneficio está sujeto al cumplimiento de las condiciones académicas y socioeconómicas previstas para cada línea. La verificación de ingresos se realiza mediante la información disponible en los organismos nacionales correspondientes.
Quiénes pueden acceder
La legislación que regula Progresar estableció como finalidad promover oportunidades educativas para jóvenes residentes en Argentina, contemplando diferentes edades y condiciones según la modalidad de la beca.
Además de los requisitos personales y económicos, los reglamentos contemplan condiciones vinculadas con la institución educativa, regularidad académica y características específicas de cada línea.
Con la apertura de la segunda convocatoria, los interesados deberán prestar atención al período correspondiente a su modalidad, ya que las fechas de cierre serán diferentes.