UTA anunció un paro nacional en los servicios de corta y media distancia en el interior del país

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó un paro nacional de colectivos de 24 horas que comenzará a las 0.00 de este viernes 14 de agosto. La medida de fuerza surge ante la falta de un acuerdo paritario con las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El conflicto paralizará el transporte de corta y media distancia en todas las jurisdicciones del interior. Hasta el momento desde la seccional Entre Ríos, no han respondido a la consulta sobre si adhieren o no a la medida.

Reclamo salarial

El eje central de la protesta es la disparidad salarial entre los choferes de las provincias y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Desde el gremio exigen que los trabajadores del interior perciban el mismo incremento acordado para la capital del país.

Según voceros sindicales, las negociaciones llevan más de 90 días sin resultados positivos para recomponer el poder adquisitivo. La UTA calificó la situación como “insostenible” ante la falta de propuestas concretas por parte de las empresas.

"No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia", enfatizó el gremio mediante un comunicado oficial.

Actualmente, un chofer inicial percibe un sueldo que oscila entre los $ 2,3 millones y $ 2,4 millones, incluyendo aumentos pactados previamente. El pedido actual del sindicato se centra en la incorporación de sumas fijas al salario básico.

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) solicitó al Gobierno Nacional el dictado de la conciliación obligatoria. Los empresarios argumentan dificultades financieras vinculadas a la estructura de costos y las tarifas del sistema.

La realización efectiva de la medida permanece en suspenso a la espera de una resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Si las autoridades dictan la conciliación obligatoria antes de la medianoche, el gremio debería suspender la huelga.