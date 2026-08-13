Más de 2.500 empleados municipales se capacitaron con el Plan de Talento Humano

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad renovó los convenios con universidades para continuar el Plan de Talento Humano. Autoridades destacaron a Elonce las capacitaciones en oficios, gestión administrativa, herramientas digitales e inteligencia artificial.
La Municipalidad de Paraná renovó los convenios del Plan de Fortalecimiento del Talento Humano, una iniciativa destinada a capacitar a trabajadores municipales mediante la articulación con universidades de la ciudad. Desde su implementación, más de 2.500 empleados completaron distintas instancias de formación, según indicaron autoridades a Elonce.
La presentación se realizó en la Casa de la Costa y contó con la participación del jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle; y los decanos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Aixa Boeykens y Alejandro Daniel Carrere, respectivamente.
Halle destacó la continuidad del programa y recordó que la iniciativa comenzó en 2021, en un contexto marcado por la pandemia y la virtualidad. Posteriormente, el plan quedó institucionalizado mediante una ordenanza municipal sancionada en 2022.
Más capacitación para mejorar los servicios
“Entendemos que un personal más capacitado brinda mejores servicios y también fortalece la carrera administrativa de ese trabajador”, explicó Halle a Elonce.
El funcionario sostuvo que las propuestas fueron modificándose con el paso de los años para acompañar los cambios tecnológicos y las necesidades de las distintas áreas municipales.
En sus comienzos, el programa contempló capacitaciones destinadas tanto a funcionarios como a trabajadores. Más adelante incorporó nuevas herramientas digitales y, actualmente, una parte de la formación está enfocada en el uso y aplicación de la inteligencia artificial.
“El conocimiento humano va progresando y, en ese sentido, nosotros como municipio tenemos que adaptarnos”, señaló el jefe de Gabinete.
Halle destacó además la participación de las instituciones que integran la red universitaria local, a las que definió como “aliados estratégicos” del municipio para desarrollar las propuestas.
Entre 20 y 30 propuestas de formación por año
El Plan de Talento Humano contempla anualmente entre 20 y 30 propuestas de capacitación, con contenidos que varían de acuerdo con las necesidades de las áreas municipales. Entre las alternativas se encuentran cursos vinculados con oficios y habilidades técnicas, formación para sectores administrativos y capacitaciones destinadas al manejo de herramientas digitales.
Halle mencionó como ejemplo una formación recientemente finalizada relacionada con la provisión y distribución de agua y técnicas de termofusión. “Es muy variado. Son muy variados los cursos y el horario de cursado depende también de la complejidad de cada materia”, indicó.
De acuerdo con los registros municipales, desde la puesta en marcha del programa más de 2.500 empleados municipales se capacitaron o finalizaron alguno de los cursos ofrecidos.
El aporte de las universidades
Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER señalaron que las propuestas se diagramaron en función de los requerimientos planteados por el municipio. Entre las temáticas abordadas se incluyeron capacitaciones vinculadas con la Ley Micaela, comunicación clara, tareas administrativas y educación, entre otros contenidos.
“Son distintos requerimientos que van modificándose cada año y para nosotros siempre es un gusto poder estar en ese diálogo para dar una propuesta de acuerdo con lo que se va necesitando”, explicó Boeykens.
Por su parte, Carrere recordó que la UTN participó desde el nacimiento y la formulación del programa municipal y destacó especialmente el aporte de la institución en las capacitaciones de carácter técnico.
Inteligencia artificial aplicada a la administración pública
El decano de la Facultad Regional Paraná indicó que durante los últimos años una parte importante del trabajo estuvo centrada en la formación y utilización de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y su aplicación dentro de la administración pública.
“Uno de los objetivos tiene que ver con cómo esta incorporación va haciendo que las distintas dependencias puedan ser más eficientes”, explicó Carrere.
En ese sentido, señaló que la transformación digital también respondió a una demanda ciudadana relacionada con la necesidad de agilizar trámites y procesos administrativos.
El representante de la UTN mencionó como ejemplo la digitalización de procedimientos relacionados con Obras Privadas, desde la presentación de iniciativas hasta su ingreso mediante expedientes digitales y posterior intervención de las áreas correspondientes.
“La universidad aporta en el conocimiento y en el uso de esas herramientas”, resumió.
Con la renovación de los convenios para 2026, el municipio y las universidades continuarán desarrollando nuevas instancias de formación orientadas a oficios, administración, competencias digitales e inteligencia artificial, con el objetivo de actualizar los conocimientos de los trabajadores y trasladar esas herramientas a la prestación de los servicios municipales.