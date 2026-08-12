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Día del Niño: comerciantes esperan un repunte de ventas durante el fin de semana

Comerciantes de la peatonal de Paraná señalaron que las ventas todavía avanzan lentamente, aunque aumentaron las consultas por juguetes. Ofrecen descuentos por pago en efectivo y transferencias, además de diferentes opciones de financiación para impulsar las compras.

12 de Agosto de 2026
Día del Niño: expectativas por las ventas en Paraná.
Día del Niño: expectativas por las ventas en Paraná. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Comerciantes de la peatonal de Paraná señalaron que las ventas todavía avanzan lentamente, aunque aumentaron las consultas por juguetes. Ofrecen descuentos por pago en efectivo y transferencias, además de diferentes opciones de financiación para impulsar las compras.

Las ventas por el Día del Niño en Paraná generan expectativas entre los comerciantes de la peatonal, que aguardan un mayor movimiento durante los días previos a la celebración de este domingo. Si bien las compras todavía muestran un ritmo moderado, comenzaron a incrementarse las consultas por precios, juguetes y alternativas de financiación.

 

Desde un comercio dedicado a artículos infantiles indicaron a Elonce que las familias comenzaron a recorrer los locales con anticipación. “La venta está un poco frenada. Se ve llegando más cerca del fin de semana”, explicó una comerciante sobre las expectativas para las próximas jornadas.

 

 

Para incentivar el consumo, los negocios ofrecen diferentes promociones. “Tenemos cuotas sin interés, tarjetas bancarias, cuotas con Naranja y Sidecreer, 20% de descuento en efectivo y 15% de descuento con transferencias”, detalló. La posibilidad de financiar las compras aparece como una de las principales alternativas para quienes buscan distribuir el gasto.

 

 

Aumentaron las consultas por juguetes

 

Según comentó la comerciante, el movimiento comenzó a percibirse desde el último fin de semana. “A partir del sábado pasado, los papás ya vinieron con varias consultas. Hoy se movió más el tema de juguetes; muchos buscan precios”, señaló.

 

 

La oferta comprende distintas edades y presupuestos. Además de productos destinados a bebés, los comercios incorporaron bicicletas, triciclos, pata pata, pistolas de agua, autitos, pelotas, muñecas y juegos de mesa. "Tenemos para todas las edades, más allá de que nuestro fuerte son los bebés", destacó.

 

Ante la cercanía del domingo, los comerciantes esperan que las ventas por el Día del Niño en Paraná tengan su mayor impulso entre viernes y sábado.

 

Expectativas por ventas del Día del Niño en la Peatonal

 

Temas:

Comercio Paraná Regalos dia del niño
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