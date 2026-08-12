Bicentenario de Paraná: regresa el ciclo “Desayunos históricos” para conocer la historia local

El Bicentenario de Paraná será el eje de una nueva edición de los tradicionales “Desayunos históricos”, una propuesta encabezada por el arquitecto Fernando Ponce que invita a conocer el pasado y el patrimonio de la capital entrerriana. El encuentro se realizará este sábado 15 de agosto, desde las 9:15 horas, en un café de calle Buenos Aires 60.

En diálogo con Elonce, Ponce explicó que la jornada estará especialmente dedicada a los 200 años de la ciudad. "Vamos a ver historia, arte, arquitectura y paisaje, que son las cuatro palabras que para mí sintetizan la historia de esta ciudad", señaló.

La propuesta se desarrolla alrededor de un desayuno y busca generar una conversación distendida con los participantes. "Mientras la gente desayuna, yo voy a ir contando un montón de cosas trascendentales de la ciudad", explicó. El recorrido incluirá personajes, calles, edificios, historias y anécdotas, además de música, sorpresas y sorteos.

Los acontecimientos que transformaron Paraná

Los “Desayunos históricos” llevan una década realizándose y Ponce aseguró que todavía encuentra paranaenses que desconocen buena parte del patrimonio local. Entre los ejemplos mencionó la Escuela Normal de Paraná, la figura de Gregoria Pérez y distintas obras y personajes vinculados con la historia nacional.

Consultado sobre los acontecimientos más trascendentes, eligió dos. El primero fue el paso del general Manuel Belgrano por la región en agosto de 1810, camino al Paraguay, y su vínculo con Gregoria Pérez.

El segundo fue la construcción del Túnel Subfluvial, una obra que modificó profundamente la relación de Entre Ríos con el resto del país. Recordó que la iniciativa impulsada por los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis permitió superar el aislamiento y produjo importantes transformaciones urbanas en Paraná y Santa Fe.

Una invitación a redescubrir la ciudad

Ponce también destacó la conformación del Parque Urquiza y el proceso de transformación urbana desarrollado durante el siglo XX. En ese sentido, remarcó el papel de Francisco "Pancho" Bertozzi y su visión de modernizar la ciudad durante la década de 1930.

El arquitecto lleva alrededor de 30 años realizando recorridos y actividades vinculadas con el patrimonio paranaense. "Siempre me dediqué a esto, al patrimonio, a defender esta ciudad, analizarla y describirla de la mejor manera posible", expresó.

La nueva edición de los “Desayunos históricos” comenzará este sábado 15 de agosto a las 9:15 horas, en un café de Galería de las Luces, por calle Buenos Aires 60. La actividad se extenderá aproximadamente hasta las 11:30 horas y requiere inscripción previa. Los interesados pueden comunicarse al 3434041948.