UADER invita a actividades sobre buen trato, gerontoactivismo e independencia económica

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través del programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, llevará adelante nuevas actividades gratuitas destinadas a reflexionar sobre el buen trato, el gerontoactivismo y la independencia económica de las personas mayores.

La licenciada en Psicología Celia Giusti, integrante de la coordinación del programa, brindó a Elonce detalles de las propuestas. La agenda incluirá un curso este viernes, a las 16, y una nueva edición de la mesa de diálogo “Miércoles Mayores”, prevista para el miércoles 19 de agosto, desde las 15.

Ambas actividades serán gratuitas y se desarrollarán en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35, a metros de la peatonal. Si bien las temáticas están especialmente vinculadas con las personas mayores, desde la organización remarcaron que los encuentros permanecerán abiertos a toda la comunidad.

Una propuesta sobre economía e independencia

La primera actividad será el curso “Emprender con experiencia”, previsto para este viernes a partir de las 16. La propuesta estará orientada a pensar alternativas relacionadas con la economía activa y la independencia durante la adultez y la vejez.

“Está pensado en la economía activa y en la independencia de las personas mayores”, explicó Giusti y aclaró que la convocatoria no estará limitada exclusivamente a ese grupo etario.

“Si bien está pensado para personas mayores, también es para adultos o personas que estén interesadas”, señaló la licenciada. La actividad estará a cargo de la licenciada Martina Minaglia y se realizará de manera gratuita.

Buen trato y gerontoactivismo

La segunda convocatoria será el miércoles 19 de agosto, desde las 15, cuando se realizará una nueva edición de “Miércoles Mayores”, una mesa de diálogo que se desarrolla cada 15 días.

“Se va a dialogar acerca de lo que es la promoción de la cultura del buen trato y también el gerontoactivismo”, adelantó Giusti. En esta oportunidad, la actividad estará encabezada por ella junto al licenciado Fernando Veiga, ambos integrantes de la coordinación del programa Adulteces y Vejeces.

El concepto de gerontoactivismo propone poner en discusión los estereotipos y prejuicios asociados con la edad y promover una participación activa de las personas mayores en la sociedad. En ese marco, el conversatorio buscará generar un intercambio de experiencias y perspectivas entre los participantes.

Un espacio pensado desde una mirada intergeneracional

Giusti destacó especialmente que “Miércoles Mayores” no fue concebido como un encuentro exclusivo para personas de determinada edad. Por el contrario, uno de sus objetivos será favorecer el intercambio entre generaciones.

“Es muy importante invitar a toda la comunidad. Estos Miércoles Mayores no solamente son para las personas mayores, sino que también los pensamos de manera intergeneracional”, explicó a Elonce.

Uader invita a un encuentro de "Cultura del buen trato y gerontoactivismo"

En ese sentido, definió la iniciativa como “una mesa de diálogo en donde puede participar la comunidad que esté interesada” y extendió la invitación a quienes quieran acercarse para debatir y conocer más sobre las temáticas.

El programa Adulteces y Vejeces

Las iniciativas forman parte del trabajo desarrollado por el programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, que impulsa diferentes espacios vinculados con esta etapa de la vida.

Giusti destacó además la posibilidad de realizar los encuentros en las instalaciones de Casa Grande y valoró la disponibilidad de espacios para llevar adelante las diferentes propuestas.