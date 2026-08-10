Relanzaron el FEICAC y abrieron la convocatoria para financiar nuevos proyectos culturales

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná abrió una nueva convocatoria del FEICAC para proyectos de arte, cultura y ciencia. Clavenzani y Arijón explicaron a Elonce quiénes pueden participar, qué iniciativas se financian y anticiparon que aumentarán los aportes.
La Municipalidad de Paraná relanzó el Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC) y abrió una nueva convocatoria destinada a financiar proyectos culturales, artísticos y científicos. La iniciativa alcanza a hacedores y colectivos de Paraná y el área metropolitana y, según anticiparon las autoridades a Elonce, contará con aportes superiores a los otorgados durante la edición anterior.
La presentación contó con la participación del secretario municipal de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, y del subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón. Ambos destacaron la continuidad de la política de incentivo y convocaron a artistas, gestores culturales, científicos, organizaciones y colectivos a presentar sus propuestas.
“Es un programa fundamental en tiempos complejos y continuamos con este fondo por decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero, y estimular a las Ciencias y a las Artes en estos tiempos difíciles es fundamental”, expresó Clavenzani.
Un fondo que distribuyó $160 millones
Durante la última edición, el FEICAC distribuyó aproximadamente 160 millones de pesos entre los proyectos seleccionados. Para la nueva convocatoria, Arijón adelantó que el monto total y los aportes destinados a cada iniciativa serán superiores.
El subsecretario explicó que durante la edición anterior se presentaron alrededor de 150 proyectos, algunos de los cuales ya fueron concretados mientras otros se encuentran en la etapa final de ejecución.
Consultado sobre los aportes económicos, Arijón indicó que en la edición anterior los subsidios otorgados estuvieron, de acuerdo con las características de cada propuesta, en torno a 1,8 y 2 millones de pesos. “Y este año vamos a ascender un poco más”, adelantó.
La cifra definitiva dependerá de la categoría y las características de cada proyecto. La selección será realizada mediante el esquema administrativo del programa, en el que participan la Municipalidad y universidades.
Quiénes pueden presentarse
Clavenzani explicó que podrán participar personas con trayectoria vinculada al área en la que presenten sus proyectos y que deberán acreditar residencia en Paraná o en el área metropolitana. En el caso de la capital provincial, mencionó como requisito una residencia mínima de dos años.
“Se pueden inscribir personas que demuestren su trayectoria, que residan en la ciudad de Paraná con por lo menos dos años de residencia y el área metropolitana”, detalló.
La convocatoria comenzó este lunes y permanecerá disponible aproximadamente durante un mes y medio, aunque el plazo podría extenderse de acuerdo con el nivel de participación. Los requisitos y las especificaciones para presentar los proyectos pueden consultarse a través de los canales digitales de la Municipalidad.
Desde discos y libros hasta festivales
Arijón remarcó que el fondo contempla un abanico amplio de propuestas y buscó ejemplificar el alcance de la convocatoria. “Es un fondo incentivo al arte, a la cultura y a la ciencia, cualquier proyecto, ya sea grabar un disco, ya sea editar un libro”, explicó.
También mencionó experiencias vinculadas con festivales, actividades circenses y otras propuestas culturales que recibieron acompañamiento mediante este mecanismo.
Las iniciativas estarán distribuidas en cuatro categorías, entre las que se contemplan proyectos con y sin fines de lucro, propuestas relacionadas con el patrimonio cultural y líneas de interés vinculadas con temáticas como género, diversidad y salud mental.
Articulación con las universidades
Uno de los aspectos destacados durante el lanzamiento fue la participación de instituciones universitarias en el funcionamiento del FEICAC. Arijón señaló que existe una articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
“Este fondo, este incentivo, es una construcción colectiva. No solamente es del municipio, sino que también se articula con las universidades”, sostuvo.
En ese ámbito se trabajan aspectos como las categorías de la convocatoria, los montos destinados a las iniciativas, la conformación de los jurados y otros criterios relacionados con el funcionamiento del programa.
De dónde salen los recursos del FEICAC
Clavenzani explicó además cómo se conforman los recursos económicos destinados al fondo. Según detalló, una parte importante proviene de la recaudación generada por actividades culturales y espectáculos pagos realizados en espacios municipales.
“De esa recaudación sale un importante porcentaje para este fondo que después se redistribuye entre nuestros colectivos, como así también de los corsos, de las entradas, de todo espectáculo artístico rentado y de otras áreas con un pequeño porcentaje”, explicó.
El secretario municipal defendió la continuidad del programa y sostuvo que el acompañamiento económico resulta determinante para transformar proyectos culturales en iniciativas concretas.
“Es fundamental porque no existe una nación sin arte”, afirmó Clavenzani, al tiempo que destacó el papel de las diferentes disciplinas y colectivos culturales en la construcción de la identidad de una comunidad.
Convocatoria abierta
Arijón invitó finalmente a participar a personas vinculadas con diferentes disciplinas artísticas, científicas y académicas, además de organizaciones y colectivos culturales.
“Invitamos a la comunidad artística, cultural, a nuestros hacedores, hacedoras, de cualquier disciplina artística, también los que estén vinculados a la ciencia, a las universidades, a que puedan presentar su proyecto”, expresó.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados podrán consultar requisitos, categorías, documentación y demás condiciones mediante el sitio oficial y los canales de comunicación de la Municipalidad de Paraná.