Dibu Martínez sigue de vacaciones y se perderá una final con Aston Villa

Dibu Martínez continúa disfrutando de sus vacaciones después de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina y no estará presente en el primer compromiso oficial de Aston Villa durante la nueva temporada. El arquero se perderá la final de la Supercopa de Europa frente al Paris Saint-Germain.

Tras pasar algunos días en Mar del Plata, el futbolista se trasladó a Portugal, país de origen de su pareja, Mandinha. En las últimas horas compartió una fotografía mientras pescaba junto a un amigo, antes de reincorporarse al equipo inglés.

Aston Villa enfrentará al PSG este miércoles desde las 16, hora argentina, en Salzburgo, Austria. El encuentro reunirá a los campeones de la Champions League y la Europa League, respectivamente.

Quién reemplazará a Dibu Martínez

Ante la ausencia de Dibu Martínez, el entrenador Unai Emery utilizará como titular al neerlandés Marco Bizot, habitual alternativa en el arco. Los argentinos Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho sí estarán disponibles para afrontar la definición.

El conjunto inglés disputó seis amistosos durante su preparación, incluida una gira por Asia. En su presentación más reciente perdió 2-1 frente al Bayern Múnich y todavía tiene programado un último ensayo contra Borussia Mönchengladbach para el sábado 15 de agosto.

Dibu Martínez.

La expectativa del cuerpo técnico es que el arquero argentino regrese próximamente y esté disponible para el comienzo de la Premier League. Aston Villa debutará el 23 de agosto frente al Brighton.

La incertidumbre sobre la Selección argentina

El futuro de Dibu Martínez en la Selección argentina todavía genera interrogantes. Dos días después de perder la final del Mundial ante España, el arquero publicó un mensaje en el que planteó la posibilidad de dar un paso al costado.

El futbolista manifestó que necesitaba reflexionar sobre su continuidad luego de la frustración sufrida en el torneo. Hasta el momento no realizó un anuncio definitivo sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

La próxima ventana internacional se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Argentina podría jugar un amistoso en Buenos Aires y posteriormente realizar una gira por Asia, aunque todavía no fueron confirmados los rivales ni las sedes.