La II Brigada Aérea celebró los 114 años de la Fuerza Aérea y distinguió al Hospital San Martín

La II Brigada Aérea conmemoró los 114 años de la Fuerza Aérea y durante el acto realizado en Paraná distinguieron al Hospital San Martín por su colaboración y asistencia.
La II Brigada Aérea de Paraná conmemoró este lunes el 114º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina con un acto que reunió a integrantes de la institución e invitados. Durante la ceremonia también se reconoció al Hospital San Martín por su colaboración y asistencia al personal de la fuerza.
En diálogo con Elonce, el comodoro Javier Bressán, jefe accidental de la II Brigada Aérea, destacó la importancia de una nueva conmemoración y puso en valor la tarea que desarrolla diariamente la institución.
“Lo que siente la Fuerza Aérea hoy es un momento de alegría, un año más custodiando los cielos de nuestra patria, un año más en el cual viene gente a visitarnos, a saludarnos, con la posibilidad también de poder distinguir aquellas entidades que nos ayudan”, expresó.
La misión de la II Brigada Aérea
Al referirse a las funciones que desarrolla actualmente la institución, Bressán señaló que uno de los principales objetivos continuó siendo garantizar la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional.
“Particularmente, la Fuerza Aérea, la principal función que tiene es la custodia de nuestros cielos”, afirmó. En ese sentido, explicó que la misión específica que desarrolla la unidad con asiento en Paraná “es tratar de que los cursantes de piloto de transporte puedan lograr esa capacitación necesaria para que puedan producir pilotos para nuestra querida Fuerza Aérea”, sostuvo el comodoro.
Asimismo, indicó que las tareas de capacitación y entrenamiento se desarrollaron con normalidad. “La brigada viene trabajando a un ritmo constante, en la cual se mantienen los vuelos y la actividad normal de toda brigada aérea”, agregó.
Reconocimiento al Hospital San Martín
Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la entrega de una distinción al Hospital San Martín, en reconocimiento a la colaboración que mantuvo con la II Brigada Aérea y, particularmente, por la atención brindada a integrantes de la institución.
“El reconocimiento es distinguir aquellas entidades que nos ayudan continuamente, en este caso el Hospital San Martín, el cual nos ha brindado una gran ayuda, particularmente la atención de personal nuestro que ha tenido algún tipo de inconvenientes, sin pedir nada a cambio, con total solidaridad”, manifestó Bressán.
La distinción fue recibida por la directora del establecimiento sanitario, María Emilia Sattler, quien expresó su agradecimiento y señaló que el reconocimiento representó el trabajo realizado por toda la comunidad hospitalaria.
“Estamos agradecidos, la verdad que es un orgullo. Esto es el fruto del trabajo mancomunado de toda nuestra comunidad hospitalaria”, expresó a Elonce.
La directora remarcó además la importancia de fortalecer la cooperación entre organismos públicos y destacó la disposición del Hospital San Martín para acompañar las necesidades que puedan presentarse.
Síntesis histórica de la Fuerza Aérea Argentina
La Fuerza Aérea Argentina es el resultado de aquellos visionarios que, supieron vislumbrar el rol fundamental del poder aéreo. Ellos entendieron que, para lograr proyectarse al futuro, nuestro país debía contar con los medios para asegurar el control de su cielo.
El 10 de agosto de 1912, el entonces presidente de la Nación, doctor Roque Sáenz Peña firmó el decreto de creación de la ̈Escuela de Aviación Militar ̈. En este contexto, donde, el empleo estratégico del avión con fines militares en la resolución de conflictos estaba lejos de ser una realidad en el escenario de la hegemonía mundial.
De este modo, la aparición de esta primera Institución de enlace socio-educativo y productivo de la aviación militar, fuera del ámbito de lo deportivo o de recreación, marca el inicio de la aviación militar en nuestro país.
El lugar donde habría de instalarse el nuevo instituto de formación era un terreno perteneciente al segundo grupo de artillería a caballo, ubicado en El Palomar (provincia de Buenos Aires), cedido para este nuevo comienzo.
Durante sus primeros treinta años de vida, la Escuela de Aviación Militar, enfrentó diversas transformaciones en sus lineamientos administrativos y orgánicos y fue hacia 1934 que comenzó la construcción de la escuela en la provincia de Córdoba; dado que el centro del país tenía condiciones climáticas óptimas para el aprendizaje de la aeronavegación y permitía el entrenamiento de vuelo en la baja montaña.
En el año 1938, la Dirección General de Aeronáutica alcanza las capacidades de defensa aérea, estratégicas, tácticas y de transporte aéreo de las Fuerzas Aéreas del mundo.
Hacia el año 1943, un grupo de jóvenes aviadores, solicita el apoyo del secretario de guerra para lograr la emancipación del arma aérea, con el objetivo de garantizar el pleno desarrollo de sus capacidades.
De este modo, entre los años 1943 y 1944 comienzan a agruparse orgánicamente todas las dependencias relacionadas con la aeronáutica y el vuelo dentro de la Institución.
En febrero de 1944, nace el Comando en Jefe de Aeronáutica y el 4 de enero de 1945 se crea por Decreto Presidencial la Secretaría de Aeronáutica.
De esta forma, la aeronáutica militar y civil se desprenden del Ministerio de Guerra y pasan a formar parte de una nueva cartera del estado nacional; hecho definitivo para la consolidación de la Fuerza Aérea como tercera Fuerza Armada de la Nación.
Finalmente, a partir de esta fecha, junto al Ejército y la Armada Argentina, asume los compromisos y responsabilidades emanados de la misión de custodiar y defender la soberanía nacional.