Asaltaron a una mujer de 86 años y detuvieron a su empleada de confianza

Una mujer de 86 años fue víctima de un robo en su vivienda y la investigación derivó en la detención de su empleada de confianza, quien habría tenido una participación en la planificación del hecho. Además, fue detenido un hombre de 32 años señalado como posible autor material del asalto.

El hecho ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 19:30, en una vivienda ubicada sobre calle Corrientes al 200, en la ciudad de Victoria. La víctima se encontraba en el interior de su domicilio cuando fue sorprendida por un hombre encapuchado que la amenazó con un elemento que aparentaba ser un arma de fuego y le exigió que entregara dinero.

Durante el episodio llegó a la vivienda una mujer de 40 años que trabajaba para la damnificada. De acuerdo con la investigación, la empleada contaba con una copia de la llave del inmueble y habitualmente acompañaba a la mujer de 86 años a realizar trámites bancarios.

Según consta en la denuncia inicial, el delincuente también habría atacado a la mujer de 40 años. Ante esa situación, la propietaria de la vivienda terminó entregando aproximadamente 600.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una cartera.

Con el botín en su poder, el asaltante abandonó el domicilio y escapó con destino desconocido. A partir de ese momento intervino personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de la Jefatura Departamental Victoria.

La investigación apuntó a la empleada de confianza

Las tareas desarrolladas por los investigadores provocaron un giro en el caso. De acuerdo con lo informado oficialmente, surgieron elementos que llevaron a sospechar que la mujer de 40 años habría tenido participación en la planificación del robo.

Ante los indicios reunidos y por disposición judicial, se ordenó la detención de la empleada de confianza de la octogenaria. La Policía indicó que la mujer habría cumplido un rol relevante dentro del presunto plan investigado.

En paralelo, se dispuso un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle 9 de Julio, entre Matheu y Liniers. En ese lugar, los efectivos localizaron y detuvieron a un hombre de 32 años, señalado como posible autor material del asalto.

Secuestraron dinero y una réplica de arma

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron dinero en efectivo, una réplica de arma de fuego de plástico y otros elementos considerados de interés para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Tanto la mujer de 40 años como el hombre de 32 fueron trasladados y alojados en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria, quedando a disposición de la Fiscalía de Victoria.